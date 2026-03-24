Kim Kardashian: Μεγάλο βήμα στη σχέση της με τον Lewis Hamilton

Ο Lewis Hamilton μοιάζει να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο τη σχέση του με την Kim Kardashian, καθώς ο επτάκις πρωταθλητής της F1 απόλαυσε μια ανοιξιάτικη απόδραση με τη reality star και τα παιδιά της.

Πηγή επιβεβαιώνει στο PEOPLE ότι η Kardashian, μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά της, Saint, 10 χρόνων, Chicago, 9, και Psalm, 6 χρόνων, κάνουν διακοπές με τον Hamilton, με τον οποίο η Kim φημολογείται ότι έχει ερωτική σχέση. Η Kim έχει επίσης την κόρη North, 12 χρόνων, με τον πρώην σύζυγό της Kanye West.



Η Kim και τα παιδιά της βρίσκονται στο Τόκιο για τις διακοπές της άνοιξης, μαζί με την Khloé Kardashian και τα παιδιά της, True, 7 χρόνων, και Tatum, 3, σύμφωνα με την ίδια πηγή στο PEOPLE. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται μετά τις εμφανίσεις της Kim και του Hamilton, 41 χρόνων, στο Τόκιο.

Άλλη πηγή αναφέρει στο PEOPLE: «Είναι ένας χαλαρός άνθρωπος με εξαιρετική ενέργεια. Η οικογένειά της τον συμπαθεί και η Kim είναι πολύ ενθουσιασμένη μαζί του. Και οι δύο είναι πολύ απασχολημένοι με τις καριέρες τους, αλλά βλέπονται όσο πιο συχνά μπορούν. Είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία. Δεν είναι εύκολο να κεντρίσει κάποιος το ενδιαφέρον της Kim, και σίγουρα την έχει κερδίσει».



Λίγο πριν το ταξίδι τους, οι δυο τους «φούντωσαν» τις φήμες, όταν ο πιλότος της F1 άφησε ένα σχόλιο σε ανάρτηση της σταρ από το πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair 2026. Στις 16 Μαρτίου, η ιδρύτρια της SKIMS μοιράστηκε φωτογραφίες από το event της 15ης Μαρτίου, καθώς και στιγμιότυπα από την προετοιμασία της. Στις σέξι αυτές εικόνες, ο Hamilton απάντησε με ένα απλό emoji.



Η έξοδός τους στην Ιαπωνία ακολουθεί πρόσφατα ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το TMZ, εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στο Παρίσι στις αρχές Φεβρουαρίου. «Ήταν μια ρομαντική συνάντηση», είχε πει τότε πηγή στο PEOPLE, με το Μέσο να αναφέρει ότι το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ευρώπη με ιδιωτικό τζετ.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, εθεάθησαν στην Αριζόνα, όπου το φημολογούμενο ζευγάρι βρέθηκε στη λίμνη Powell στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το TMZ. Εκεί, απαθανατίστηκαν σε μια βόλτα για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα στην έρημο. Την ίδια περίοδο, και οι δύο μοιράστηκαν ξεχωριστά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media, με πλάνα τοπίων χωρίς πρόσωπα αλλά με παρόμοιο φόντο την ίδια ημέρα.

Saint West, filho de Kim Kardashian, e Lewis Hamilton em uma loja em Tóquio, Japão. (23/03) pic.twitter.com/4haxH7XApl — Access Kardashian (@accesskardash) March 23, 2026

Lewis Hamilton and Kim Kardashian in Tokyo. Lewis is in Japan for the Japanese Grand Prix next week. pic.twitter.com/KG4t4RE6oy — deni (@fiagirly) March 22, 2026

Πηγή: instyle.gr