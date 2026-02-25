MENOY

Κατερίνα Παπουτσάκη: Γιατί να απαγορεύεται ο έρωτας σε μια 47χρονη χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών;

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» που κυκλοφορεί και μίλησε για την προσωπική της ζωή, το διαζύγιο από τον επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά και την ανατροφή των δύο παιδιών που απέκτησε μαζί του. Η δημοφιλής ηθοποιός νιώθει καλύτερα από ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ να βάζει και να κυνηγάει στόχους 

Κατερίνα Παπουτσάκη και Παναγιώτης Πιλαφάς χώρισαν το 2022. Συνεχίζουν να έχουν καλές σχέσεις, καθώς τα δύο παιδιά που απέκτησαν θα τους ενώνουν για πάντα. Όπως λέει η ηθοποιός, ο Μάξιμος και ο Κίμωνας ήταν και παραμένουν οι απόλυτες προτεραιότητες στη ζωή της.

Για τα προσωπικά της παραδέχεται πως δεν υπάρχει η ίδια διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά δηλώνει με νόημα πως ο έρωτας δεν απαγορεύεται σε μια χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών.

Ο μεγάλος σου γιος, ο Μάξιμος, θα γίνει 13 χρόνων τον Μάιο και ο μικρότερος, ο Κίμωνας, θα γίνει 7 τον επόμενο μήνα. Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρια;

Είναι φανταστικό και υπέροχο. Οι γιοι μου έχουν έξι χρόνια διαφορά και μεταξύ τους έχουν απίθανη σχέση και πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνουν και εξελίσσονται πανέμορφα. Ο Μάξιμος βέβαια είναι τώρα στην εφηβεία. Αλλά έχουμε πολύ καλές βάσεις επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να σου πει το παιδί σου ψιθυριστά στο αυτί: «Μαμά, νιώθω υπέροχα που μπορώ να σ’ τα λέω όλα». Εύχομαι να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί η δύσκολη εφηβεία ακολουθεί πιο μετά. (Γελάει.) Είμαι διαλλακτική και ταυτόχρονα πολύ ανοιχτή στο να ακούω. Είμαι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια στους άλλους στο ευρύτερο περιβάλλον του. Με τα παιδιά μου θεωρώ ότι τα έχω πάει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι. Η οριοθέτηση είναι παντρεμένη με πολλή συζήτηση, επικοινωνία και αιτιολόγηση. Έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αλήθειας.

Ο έρωτας απαγορεύεται για μια μητέρα στα 47 της, χωρισμένη, με δύο παιδιά;

Όχι βέβαια, γιατί να απαγορεύεται; Απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου. Επίσης, υπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου.

Για να νιώθεις ισορροπία πρέπει προσωπικά και επαγγελματικά να είσαι εξίσου καλά;

Είναι και τα δύο πολύ σημαντικοί τομείς στη ζωή μας και προσπαθώ να τα διατηρώ σε ισορροπία. Εντάξει, σε έναν μεγάλο σταθμό της ζωής μου στο παρελθόν, όταν έζησα πολύ δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, εκεί προφανώς ζορίστηκα πολύ. Γενικά μπορεί να επηρέαζε ευρύτερα το πώς αισθανόμουν.

Αναφέρεσαι στο τέλος του γάμου σου. Πώς κατάφερες να ξαναβρείς τα πατήματά σου;

Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης.

Κατερίνα Παπουτσάκη

