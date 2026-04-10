Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε φωτογραφία της μικρής κορούλας τους

Το πιο ξεχωριστό Πάσχα της ζωής τους αναμένεται να έχουν φέτος η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μετά τον ερχομό της κορούλας τους.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026), ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, υπερχαρούμενος με την κόρη του μοιράστηκε μια φωτογραφία της μικρής Ξένιας στο instagram, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες πριν λίγες μέρες με το μωρό της.

Πριν μια εβδομάδα ακριβώς μάλιστα, την Παρασκευή 3 Απριλίου, η αγαπημένη παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο την κόρη τους, η οποία ήρθε και τους έκλεψε την καρδιά από την πρώτη στιγμή.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον στο σπίτι της μαζί με τη νεογέννητη κορούλα της, ζώντας μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα ως μητέρα.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε η παρουσιάστρια φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της, με τον επιχειρηματία να μοιράζεται την… πατουσίτσα της μπέμπας του.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό. Παναγιώτη σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου πριν μερικές ημέρες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.