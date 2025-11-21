Κατερίνα Καινούργιου για Μαίρη Χατζηπαύλου: Είπε κάποιος ότι στείλαμε την ωραιότερη; Θα λέμε ψέματα; Γίναμε ρεζίλι

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την αντίθεσή της σχετικά με την επιλογή της εκπροσώπησης της Ελλάδας στα Miss Universe, το πρωινό της Παρασκευής, μέσα από την εκπομπή της στον Alpha.

Η παρουσιάστρια, που διανύει την εγκυμοσύνη της, τόνισε ιδιαίτερα πως η συγκεκριμένη διοργάνωση απευθύνεται κυρίως σε μοντέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί πως η Μαίρη Χατζηγεωργίου δεν θα έπρεπε να συμμετέχει.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε αρχικά πως “χάζευα χθες τα Miss Universe. Τι γυναίκες από άλλο πλανήτη είναι αυτές; Είναι όλες, αν τις δείτε, από όλο τον κόσμο… σοκ! Δεν έχω δει πιο ωραίες γυναίκες μαζεμένες”.

“Κολομβίες, αυτά… και έχουμε στείλει εμείς την κοπέλα αυτή. Να ‘ναι καλά το κορίτσι, γίναμε τόσο ρεζίλι! Δηλαδή αντικειμενικά, δεν μιλάμε για ελληνική ομορφιά, σε σχέση με τις άλλες. Ρε παιδί μου, για ποιο λόγο το κάναμε αυτό; Η κοπέλα είναι ωραίο κορίτσι αλλά δεν είναι για να πάει στα Miss Universe”.



“Το χάζευα χθες, το συζητάγαμε και με τα παιδιά στο διάλειμμα και έλεγα “γίναμε ρεζίλι”. Η άποψη μου είναι, κρίμα. Τι να πω; Δηλαδή είπε κάποιος “ουάου, στείλαμε την ωραιότερη; Θα λέμε ψέματα; Μια χαρά είναι η κοπέλα για εδώ, δεν είναι για να πάει στα Miss Κόσμος” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha.