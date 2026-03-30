Josephine: Η νέα εξομολόγηση για την επανασύνδεση με τον Νίνο – “Έκανα πολλές προσπάθειες για να τον κατακτήσω”

Το πρωί της Δευτέρας, 30 Μαρτίου, η Josephine βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ντουέτο της με τον Νίνο αλλά και στην επανασύνδεσή τους.

Μάλιστα, η Josephine αποκάλυψε πως εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για να έρθουν ξανά κοντά.

«Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι “Τι κάνεις;” ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει “θα το πεις;”, λέω “ναι” και έτσι έγινε το ντουέτο», είπε αρχικά η Josephine για το τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Heaven Music.

Όσον αφορά τη ρήξη στη σχέση της με τον Νίνο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Μη με βλέπεις έτσι ήρεμη… Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ και ήμουνα λίγο απότομη. Είχα διάφορα δικά μου. Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι νορμάλ. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. Εγώ ήμουν σε μία τρέλα. Τσακωθήκαμε και χωρίσαμε.

Όλο αυτό ήταν έντονο. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας, ούτε ραντεβού, ούτε τίποτα, ξαναβγήκαμε. Τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ».

«Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθειά σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Έκανα πολλές προσπάθειες για να τον κατακτήσω. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”», πρόσθεσε η Josephine.

«Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι τρομερά παιδιά και αυτός εκπληκτικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», ανέφερε ακόμη η Josephine.

Δείτε βίντεο που ακολουθεί