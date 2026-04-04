Ιωάννα Τούνη: “Θέλω θετική ενέργεια, πολύ δύσκολη βραδιά χθες”, έγραψε ο φίλος της Steve

Η Ιωάννα Τούνη συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου το μεσημέρι του Σαββάτου (04/04), μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο ένας από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn.

Όλα ξεκίνησαν όταν συνάντησε το βράδυ της Παρασκευής (03/04) τον έναν από τους δύο άντρες που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του revenge porn. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιωάννα Τούνη πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν και συνελήφθη.

Στο πλευρό της βρίσκονται πάντα τα αγαπημένα της πρόσωπα που δεν είναι άλλα από τους κολλητούς της φίλους. Ο Στιβ Τούμπας είναι ένας από αυτούς. Μάλιστα, οι δυο τους διασκέδαζαν μαζί το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη και εκείνος είχε μοιραστεί μία αναμνηστική φωτογραφία στα stories του.

«Γιορτάζω το κορίτσι μου», είχε γράψει ως λεζάντα στην ανάρτησή του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Στιβ Τούμπας χωρίς να μπει σε πολλές λεπτομέρειες, ζήτησε από τους διαδικτυακούς του φίλους τη θετική τους ενέργεια, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος, η Ιωάννα Τούνη και η παρέα τους πέρασαν ένα δύσκολο βράδυ.

«Θέλω θετική ενέργεια μόνο. Πολλή δύσκολη βραδιά χθες», έγραψε ο Στιβ στην ανάρτησή του και φαίνεται να βρίσκεται στον δρόμο και να οδηγεί.