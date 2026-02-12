MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους

|
THESTIVAL TEAM

Το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία έλαβε τέλος για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Το ζευγάρι πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη, αλλά το ταξίδι από τη Σαουηδική Αραβία στην Ελλάδα είναι… μακρύ. Ανάμεσα στις στάσεις και στο transit, η Ιωάννα Τούνη βρήκε χρόνο να ανεβάσει κάποια stories και μεταξύ άλλων άφησε και τη… μπηχτή της για όσους σχολίασαν τις αναρτήσεις της «λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά. Από ό,τι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές.

Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update.

Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στα βίντεο που ανέβασε. 

Και στη συνέχεια έριξε και το «καρφί» της για όσους τη σχολίασαν μέσα από τις πρωινές εκπομπές.

«Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους», τόνισε.

Και σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Με όση ειλικρίνεια έχω… ναι περάσαμε υπέροχα! Αλλά όχι δεν αξίζει να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για αυτό το ξενοδοχείο!

Οι παροχές του, η εξυπηρέτηση, η πρόσβαση, το προσωπικό, το φαγητό… είναι πολύ φτωχά για την διαφήμιση που έχει. Τέλειο για το instagram, αλλά όχι για την πραγματικότητα!».

@j.touni Με όση ειλικρίνεια έχω… ναι περάσαμε υπέροχα! Αλλά όχι ΔΕΝ αξίζει να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για αυτό το ξενοδοχείο!!! Οι παροχές του, η εξυπηρέτηση, η πρόσβαση, το προσωπικό, το φαγητό … είναι πολύ φτωχά για την διαφήμιση που έχει το habitas alula!!! Τέλειο για το instagram, αλλά όχι για την πραγματικότητα! 😇❤️❤️ #hotelreview #alula #habitasalula #saudi ♬ original sound – Ioanna Touni

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκληρίζει συνειδητά την ελληνική κτηνοτροφία

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ: Αύξησα τους δασμούς στην Ελβετία, γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου μίλησαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που είχε ρημάξει σπίτια και οχήματα – Παρακολουθούσαν τα θύματά τους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 38 λεπτά πριν

Μήνυμα εξωστρέφειας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μέσα από το σεμινάριο “Social media στην πράξη”