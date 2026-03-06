Ιωάννα Τούνη: Η αποκάλυψη για το δάνειο της μητέρας της που ξεπλήρωσε – “Όλα αυτά με δικά μου χρήματα”

Μια αποκάλυψη για ένα δάνειο που είχε πάρει η μητέρα της και ξεπλήρωσε εκείνη, έκανε η Ιωάννα Τούνη χθες (05/03) σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε μια εικόνα από το σπίτι της, το οποίο και ανέφερε ότι ήταν το πρώτο σπίτι που κατάφερε να αγοράσει στη Θεσσαλόνικη.

Στο σπίτι αυτό, η Ιωάννα Τούνη μένει μαζί με τον γιο της, Πάρη, μέχρι και σήμερα.

Η ίδια, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης πως το αγόρασε με τα δικά της χρήματα, αφού πρώτα ξεχρέωσε το δάνειο της μαμάς της για το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε.

«Ευγνώμων για το σπίτι μου. Ήταν το πρώτο που αγόρασα -αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς για το σπίτι που μεγάλωσα- και όλα αυτά με ολόδικα μου χρήματα μάλιστα!!! Θυμάμαι πόσο πλημμυρισμένη από υπερηφάνεια και χαρά ένιωθα», σημείωσε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μητέρα της Ιωάννας Τούνη έφυγε από τη ζωή το 2022, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Δείτε την ανάρτησή της: