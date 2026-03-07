MENOY

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά της στις Μαλδίβες: “Μια συναρπαστική δεκαετία ξεκινά”, γράφει

Στις Μαλδίβες γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια η Ιωάννα Παλιοσπύρου, ενώ δημοσίευσε σχετικά στιγμιότυπα στα social media.

Φορώντας ένα κόκκινο μαγιό και κρατώντας μια καρύδα με κεράκια στα χέρια της, πόζαρε στην παραλία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει και δήλωσε ανυπόμονη για εκείνα που θα φέρει η νέα δεκαετία.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, για τα μαθήματα που μου χάρισε η ζωή και για το πολύτιμο δώρο να μεγαλώνω. Κοιτάζοντας πίσω, σε κάθε στροφή βρίσκω και μια ανάμνηση που μου θυμίζει πόσο όμορφη είναι η ζωή – και με κάνει να χαμογελώ. Θέλω να τη ζήσω ολόκληρη. Να ρουφήξω κάθε στιγμή μέχρι την τελευταία της σταγόνα, με χαμόγελο και αγάπη. Μια νέα, συναρπαστική δεκαετία ξεκινά και τη περιμένω με ανοιχτή καρδιά. Χαρούμενα 40ά γενέθλια».

Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Ιωάννα Παλιοσπύρου

