MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η φωτογραφία της Άννας Κορακάκη με την κόρη της για τις Απόκριες

|
THESTIVAL TEAM

Μία φωτογραφία με την κόρη της ανέβασε η Άννα Κορακάκη για τις Απόκριες.

Η Ολυμπιονίκης δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει αγκαλιά με το μωρό της, εξηγώντας πως έκαναν ένα πρόχειρο καρναβάλι στο σπίτι τους φέτος, ντύνοντας το παιδί της κέτσαπ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Άννα Κορακάκη έγραψε: «Ντοματίτσα τριών εβδομάδων. Καρναβαλάκι (πρόχειρο) στο σπίτι τις φετινές Απόκριες. Λοχεία γαρ».

Δείτε τη φωτογραφία

Άννα Κορακάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ρόδος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη διακίνηση 7 κιλών κοκαΐνης

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος προσπαθώντας να πετάξει χαρταετό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κοντοσούβλι 130 μέτρων για ρεκόρ Γκίνες στην Αμφίκλεια – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε τον αρχηγό του καρτέλ “Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν”, Νεμέσιο Οσεγκέρα – Ταραχές στο Χαλίσκο και το Μιτσοακάν