Η φωτογραφία της Άννας Κορακάκη με την κόρη της για τις Απόκριες

Μία φωτογραφία με την κόρη της ανέβασε η Άννα Κορακάκη για τις Απόκριες.

Η Ολυμπιονίκης δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει αγκαλιά με το μωρό της, εξηγώντας πως έκαναν ένα πρόχειρο καρναβάλι στο σπίτι τους φέτος, ντύνοντας το παιδί της κέτσαπ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Άννα Κορακάκη έγραψε: «Ντοματίτσα τριών εβδομάδων. Καρναβαλάκι (πρόχειρο) στο σπίτι τις φετινές Απόκριες. Λοχεία γαρ».

