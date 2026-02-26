Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφίες με νάρθηκα στο δεξί της χέρι

Μία νέα ανάρτηση στα social media έκανε η Ελένη Μενεγάκη, προκαλώντας ανησυχία και ερωτηματικά στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε την Πέμπτη (26/02) στο Instagram μία σειρά από seflies φωτογραφίες της, στις οποίες φαίνεται ότι φοράει νάρθηκα στο δεξί της χέρι. Παρόλα αυτά η λεζάντα της Ελένης Μενεγάκη ήταν γεμάτη θετική ενέργεια και αισιοδοξία, παρά το δυσάρεστο γεγονός.

«Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Κάτω από τις φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη αρκετοί διαδικτυακοί της φίλοι της έγραψαν σχόλια αγάπης και θαυμασμού, όπως η Κατερίνα Ζαρίφη, η Μαρία Ηλιάκη και ο Χάρης Σιανίδης.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι followers της παρατήρησαν τον νάρθηκα στο χέρι της παρουσιάστριας και έσπευσαν να τη ρωτήσουν τι της έχει συμβεί.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν θέλησε να δώσει πολλές εξηγήσεις, ωστόσο απάντησε σε όλους και τόνισε ότι είναι καλά και αυτό είναι το μοναδικό που έχει σημαία.

«Όλα καλά αυτό έχει σημασία», «Έπαθα αλλά όλα μια χαρά», ήταν οι απαντήσεις της.