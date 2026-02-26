MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφίες με νάρθηκα στο δεξί της χέρι

|
THESTIVAL TEAM

Μία νέα ανάρτηση στα social media έκανε η Ελένη Μενεγάκη, προκαλώντας ανησυχία και ερωτηματικά στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε την Πέμπτη (26/02) στο Instagram μία σειρά από seflies φωτογραφίες της, στις οποίες φαίνεται ότι φοράει νάρθηκα στο δεξί της χέρι. Παρόλα αυτά η λεζάντα της Ελένης Μενεγάκη ήταν γεμάτη θετική ενέργεια και αισιοδοξία, παρά το δυσάρεστο γεγονός.

«Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Κάτω από τις φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη αρκετοί διαδικτυακοί της φίλοι της έγραψαν σχόλια αγάπης και θαυμασμού, όπως η Κατερίνα Ζαρίφη, η Μαρία Ηλιάκη και ο Χάρης Σιανίδης.

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι followers της παρατήρησαν τον νάρθηκα στο χέρι της παρουσιάστριας και έσπευσαν να τη ρωτήσουν τι της έχει συμβεί.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν θέλησε να δώσει πολλές εξηγήσεις, ωστόσο απάντησε σε όλους και τόνισε ότι είναι καλά και αυτό είναι το μοναδικό που έχει σημαία.

«Όλα καλά αυτό έχει σημασία», «Έπαθα αλλά όλα μια χαρά», ήταν οι απαντήσεις της.

Ελένη Μενεγάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τραμπ προς μουσουλμάνες βουλευτές: “Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον παράφρονα Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στο λιμάνι Ηρακλείου: Νεκρός 57χρονος εργαζόμενος σε τουριστικό σκάφος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζήτησε να περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ώστε να ξεκινήσει διαδικασίες για αποφυλάκιση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γαλλία: Παραιτήθηκε η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί που θα διεκδικήσει τον δήμο του Παρισιού στις προσεχείς εκλογές