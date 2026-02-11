Η Άννα Κορακάκη μιλά πρώτη φορά για τη γέννηση της κόρης της: “Η μικρή μοιάζει στον μπαμπά της, η προσαρμογή είναι ωραία αλλά δύσκολη”

Για τη γέννηση της κόρης της μίλησε η Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη, στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης που μαζί με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη ζει στην Αμερική δήλωσε ευτυχισμένη, ανακουφισμένη και ευλογημένη.

Η Άννα Κορακάκη είπε χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Αχ, τι συναισθήματα, όλα στον υπέρτατο βαθμό. Είμαστε τόσο χαρούμενοι, τόσο ανακουφισμένοι, που όλα πήγανε καλά. Νιώθουμε πάρα πολύ ευλογημένοι. Νιώθουμε, από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους και πραγματικά εύχομαι σε όποιο ζευγάρι, όποιον άνθρωπο θέλει και επιζητά τη γονεϊκότητα, να τα καταφέρει.

Είναι κάτι, που το σχεδιάζαμε και το ονειρευόμασταν, από τον πρώτο καιρό, που είχαμε γνωριστεί με τον Γιάννη και ήρθε σε μια στιγμή, πολύ συνειδητά και μια πολύ καλή στιγμή, που ήμασταν και οι 2 έτοιμοι.

Εγώ και λόγω Ολυμπιακών αγώνων το 2024 στο Παρίσι, της προετοιμασίας και όλου του αγωνιστικού προγράμματος, που ήταν πολύ βεβαρημένο, σίγουρα έπρεπε να το βάλω και αυτό μέσα, να το υπολογίσω, γιατί όπως και στον αθλητισμό, θέλω να είμαι, όταν κάνω κάτι 100% εκεί, 100% παραγωγική και καλή, οπότε και έτσι και αυτό… ήμασταν πολύ τυχεροί και όταν το θέλαμε την στιγμή, που το θέλαμε ήρθε όμορφα και καλά».

Σε ερώτηση για το σε ποιον μοιάζει το μωρό, απάντησε: «Εντάξει, έχουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι μελαχρινούλα, οπότε θα πούμε, ότι μοιάζει στον μπαμπά! Έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου, γιατί πίστευα, ότι δεν θα τα καταφέρω με τον ύπνο, γιατί είμαι πολύ του ύπνου, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί με τον εαυτό μου και τις αντοχές μου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πρώτες μέρες και όσοι έχουν γίνει γονείς, το καταλαβαίνουν. Η προσαρμογή είναι δύσκολη αρκετά. Ωραία, αλλά δύσκολη. Και ο Γιάννης, είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμουν. Είναι εκπληκτικός».