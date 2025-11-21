MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γρηγόρης Πετράκος: O Covid ήταν φτιαχτός, δεν πέθαναν άνθρωποι από κορωνοϊό αλλά από την κατάσταση στα νοσοκομεία

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στην εκπομπή Real View βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) ο Γρηγόρης Πετράκος, ο οποίος προχώρησε σε μια σειρά τοποθετήσεων τόσο για την πανδημία της COVID-19 όσο και για τον Προσωπικό Αριθμό των πολιτών.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστήριξε ότι «όλο αυτό ήταν φτιαχτό» και πως η πανδημία είχε «προμελετημένο χαρακτήρα», χωρίς όμως να παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία. Ανέφερε ακόμη ότι «το 80% των θανάτων δεν ήταν από COVID-19» και ότι «οι άνθρωποι πέθαιναν κατά 90% από νοσοκομείο», αποδίδοντας ευθύνες σε «λάθος πρωτόκολλα» και «ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις».

Όταν οι παρουσιάστριες ζήτησαν επίσημα δεδομένα που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Πετράκος δεν έδωσε συγκεκριμένες πηγές. Σημειώνεται ότι οι επίσημες διεθνείς και ελληνικές υγειονομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν τους ανωτέρω ισχυρισμούς· αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν καταγράψει τον COVID-19 ως άμεσα υπεύθυνο για εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.

«Παγκόσμια απάτη» και «έλεγχος της ελεύθερης βούλησης»

Στη συνέχεια, ο Πετράκος χαρακτήρισε την πανδημία «παγκόσμια τρομακτική απάτη», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν «ο πλήρης έλεγχος της ελεύθερης βούλησης». Συνέδεσε, μάλιστα, αυτή τη θεωρία με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων, όπως ο Προσωπικός Αριθμός, εκφράζοντας φόβους για «ολοκληρωτισμό» και «έλεγχο μέσω αποκλεισμού».

Οι ενστάσεις του για τον Προσωπικό Αριθμό

Ο τραγουδιστής εξέφρασε έντονη αντίθεση και στην καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού, θεωρώντας ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιορισμού δικαιωμάτων και πρόσβασης σε υπηρεσίες. Υποστήριξε ότι «το 80% του δήμου δεν θέλει τον προσωπικό αριθμό» και ότι στο μέλλον μπορεί να συνδεθεί ακόμα και με «το αποτύπωμα άνθρακα» ή με κριτήρια που θα επιβάλουν «κυβερνητικές λογικές».

Γρηγόρης Πετράκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σύλληψη 39χρονου αλλοδαπού στην Αθήνα – Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό ταξί

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 21 ώρες πριν

“Ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ, όταν πέθανε ο Αντρέας πέθανε και το ΠΑΣΟΚ” κατέθεσε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο “Χασάπης”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

“Σφύριξαν φάουλ εδώ!” – Η έντονη διαμαρτυρία του Σρέντερ για το ΠΑΟΚ-Μπράουνσβαϊγκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Hμουν πάντα με την πλευρά της ενημέρωσης ενώ εσείς με αυτή της προπαγάνδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Aποκαλυπτικός ήταν ο Ανδρέας Στρατάκης