Γρηγόρης Πετράκος: O Covid ήταν φτιαχτός, δεν πέθαναν άνθρωποι από κορωνοϊό αλλά από την κατάσταση στα νοσοκομεία

Καλεσμένος στην εκπομπή Real View βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) ο Γρηγόρης Πετράκος, ο οποίος προχώρησε σε μια σειρά τοποθετήσεων τόσο για την πανδημία της COVID-19 όσο και για τον Προσωπικό Αριθμό των πολιτών.

Ο γνωστός τραγουδιστής υποστήριξε ότι «όλο αυτό ήταν φτιαχτό» και πως η πανδημία είχε «προμελετημένο χαρακτήρα», χωρίς όμως να παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία. Ανέφερε ακόμη ότι «το 80% των θανάτων δεν ήταν από COVID-19» και ότι «οι άνθρωποι πέθαιναν κατά 90% από νοσοκομείο», αποδίδοντας ευθύνες σε «λάθος πρωτόκολλα» και «ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις».

Όταν οι παρουσιάστριες ζήτησαν επίσημα δεδομένα που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Πετράκος δεν έδωσε συγκεκριμένες πηγές. Σημειώνεται ότι οι επίσημες διεθνείς και ελληνικές υγειονομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν τους ανωτέρω ισχυρισμούς· αντίθετα, τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν καταγράψει τον COVID-19 ως άμεσα υπεύθυνο για εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.

«Παγκόσμια απάτη» και «έλεγχος της ελεύθερης βούλησης»

Στη συνέχεια, ο Πετράκος χαρακτήρισε την πανδημία «παγκόσμια τρομακτική απάτη», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν «ο πλήρης έλεγχος της ελεύθερης βούλησης». Συνέδεσε, μάλιστα, αυτή τη θεωρία με τη χρήση ψηφιακών συστημάτων, όπως ο Προσωπικός Αριθμός, εκφράζοντας φόβους για «ολοκληρωτισμό» και «έλεγχο μέσω αποκλεισμού».

Οι ενστάσεις του για τον Προσωπικό Αριθμό

Ο τραγουδιστής εξέφρασε έντονη αντίθεση και στην καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού, θεωρώντας ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιορισμού δικαιωμάτων και πρόσβασης σε υπηρεσίες. Υποστήριξε ότι «το 80% του δήμου δεν θέλει τον προσωπικό αριθμό» και ότι στο μέλλον μπορεί να συνδεθεί ακόμα και με «το αποτύπωμα άνθρακα» ή με κριτήρια που θα επιβάλουν «κυβερνητικές λογικές».