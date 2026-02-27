MENOY

​Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: Την νοιαζόμουν, ήταν κομμάτι από τη ζωή μου

THESTIVAL TEAM

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα βρέθηκαν καλεσμένοι στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα, που προβλήθηκε τη νύχτα της Πέμπτης στο πρόγραμμα του Astra Tv.

Μέσα σε όλα, δε, ο παρουσιαστής κλήθηκε να μιλήσει για τη μακρόχρονη συνεργασία που είχε με την Κατερίνα Καινούργιου στην πρωινή ζώνη καθώς και για το τέλος αυτής την περσινή σεζόν.

Ειδικότερα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τηλεοπτικά κανείς δεν παντρεύεται κανέναν. Τελείωσε μια συνεργασία, με πικρία ή χωρίς πικρία τελείωσε. Εγώ πάντα την Κατερίνα την νοιαζόμουν. Δεν την νοιαζόμουν μόνο τηλεοπτικά, την νοιαζόμουν και ως άνθρωπο. Και τώρα την νοιάζομαι. Δηλαδή, τα πέντε χρόνια που συνεργαστήκαμε, η Κατερίνα ήταν κομμάτι από τη ζωή μου”.

“Δεν συμμετέχω μόνο τηλεοπτικά στις εκπομπές που πάω. Αν ο άνθρωπος που ‘χω απέναντι μου είναι καλός, νοιάζομαι γι’ αυτόν. Τελείωσε η συνεργασία. Υπήρχαν διάφορα πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Επειδή περνάει ο χρόνος, τα βάζεις κάτω, τα σταθμίζεις, βλέπεις την Κατερίνα να ‘ναι σε μια ευτυχισμένη στιγμή και να περιμένει το παιδάκι της”.

“Εννοείται πως υπήρξε επικοινωνία γι’ αυτό το γεγονός. Με το που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη, μπορεί να χάρηκα και πιο πολύ από την ίδια. Γιατί ήξερα πόσο πολύ το ήθελε και ξέρω, επίσης, πόσο καλή μανούλα θα γίνει. Με το καλό, λοιπόν, να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι της και να ‘χει όλα τα καλά” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας σ’ αυτή τη νέα τηλεοπτική συνέντευξη το βράδυ της Πέμπτης.

