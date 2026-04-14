Γιώργος Παράσχος: Ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει αλλά δεν φοβάμαι

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στο Breakfast@Star και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός μίλησε και για το πως κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στην πρώην σύζυγό του και την τωρινή του σύντροφο.

«Σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει αλλά δεν τον φοβάμαι γιατί έχω τον γιατρό μου, θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορέψει. Δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει. Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε ας ζήσω το τώρα», ανέφερε ο Γιώργος Παράσχος και αποκάλυψε: «Ο καρκίνος ήρθε και σε άλλον άνθρωπο στο κοντινό μου φάσμα και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους».

«Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου. Ξέρω πότε να μιλήσω και τι να πω. Δεν θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, εγώ τις χωρίζω, εγώ τις ενώνω. Είναι πολύ βαριά λέξη η αποτυχία για έναν χωρισμό. Πήγα να κάνω κάτι και δεν μου βγήκε. Εφόσον έχουμε ένα παιδί, σκοπός είναι να ζούμε αρμονικά και όχι να βγάλουμε μαχαίρια και σπαθιά», είπε ο Γιώργος Παράσχος για την προσωπική του ζωή.