Γιώργος Μπένος για τη σειρά “Maestro”: Με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο και μου είπε “γιατί αγόρι μου το είδαμε αυτό;”

Για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία του μίλησε ο Γιώργος Μπένος ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show». Εστίασε στη σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Για τις ομοφυλοφιλικές σκηνές, έλαβε όπως ανέφερε, θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια. Αισθάνεται τυχερός που επελέγη για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Πριν εστιάσει στη σειρά «Maestro», ο Γιώργος Μπένος μίλησε για το ξεκίνημά του, στην υποκριτική: «Μεγάλωσα στο Βασιλικό Χαλκίδας και ήρθα στην Αθήνα όταν μπήκα στο Εθνικό Θέατρο. Όταν τελείωσα το σχολείο, δεν ήξερα τι ήθελα να κάνω. Ήθελα να γίνω ζαχαροπλάστης και να ασχοληθώ με την κουζίνα. Έχω τελειώσει ζαχαροπλαστική, πιάνουν τα χέρια μου. Στην πορεία είδα ότι μάλλον δε θέλω να κάνω αυτό. Το κατάλαβα όταν μπήκα μέσα στη δουλειά. Υπάρχει ένας τρόπος που δουλεύουν στην κουζίνα, που εμένα δεν μου πήγαινε» δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Μιλώντας για τη σειρά «Maestro», ο Γιώργος Μπένος υπογράμμισε ότι «Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ένα μεγάλο δώρο για όλους μας. Δεν τον ήξερα πριν, δεν είχαμε ξαναβρεθεί σε δουλειά. Όταν πέρασα ακρόαση ήμουν πολύ χαρούμενος όπως και κατά τη διάρκεια της audition. Από όταν η σειρά μπήκε στο Netflix δέχομαι μηνύματα στα social media, κυρίως στα ισπανικά. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε έξω, υπήρχαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και εκεί ήταν και το περίεργο όλης αυτή της κατάστασης αλλά ήταν πολύ γλυκό».

Αναφορικά με τον ρόλο του, είπε ότι «Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του “Maestro” είχα αγωνία και άγχος ότι θα πρέπει να συμπέσουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί μαζί μας, που έχουν τόση εμπειρία. Αυτό ήταν και το ευχάριστο. Όταν διάβασα το κείμενο και το σενάριο, έβλεπα ότι ο συγκεκριμένος ήρωας φέρει τη δυσκολία αυτή. Με φόβισε αλλά σε δημιουργικό βαθμό. Με δυσκόλεψαν οι βίαιες σκηνές με τον πατέρα στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχαμε σταματήσει και το γύρισμα. Θυμάμαι ακριβώς ότι σκεφτόμουν πως αυτό που εμείς κάνουμε τώρα, συμβαίνει στα αλήθεια. Κάπως δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ότι εμείς το κάνουμε στα ψέματα».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι «Κάπως εκεί με ζόρισε αλλά για καλό. Χαίρομαι που μπήκα στα βαθιά με αυτή τη δουλειά και κληθήκαμε όλοι να μοιραστούμε τόσο σημαντικά θέματα. Ο Χριστόφορος αυτό κάνει. Οι πρώτες σκηνές που γύρισα ήταν οι βίαιες σκηνές στο σπίτι. Θυμάμαι ότι είχα και άγχος και ένταση, είχα μάθει καλά το κείμενο αλλά πριν το σετ ήμουν πολύ φοβισμένος. Με “ακυρώνω” πλήρως και πιστεύω ότι θα πάνε όλα λάθος. Τη στιγμή που μπαίνω, λες και πατάς έναν διακόπτη, δε σκέφτομαι τίποτα. Πριν κουβαλάω πολλές σκέψεις».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «Το πρώτο επεισόδιο το είδαμε όλη η ομάδα μαζί και το δεύτερο το είδα με φίλους στο σπίτι. Ξεκίναγε με τη βίαιη σκηνή στο σπίτι. Θυμάμαι, όταν τελείωσε με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε: “Γιατί βρε αγόρι μου το είδαμε αυτό απόψε; Έχω βαρύνει. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Πιο πολύ μου μένει η αίσθηση ότι είδα κάτι βαρύ παρά να σου πω μπράβο”. Τους είχε φορτίσει πολύ έντονα» διηγήθηκε ο Γιώργος Μπένος.

«Για τις ομοφυλοφιλικές σκηνές πήρα και θετικά και αρνητικά σχόλια. Τα θετικά σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σαφώς θα υπήρχαν τα αρνητικά, ήμουν προετοιμασμένος για αυτό. Το είχαμε συζητήσει με τον Χριστόφορο αλλά δεν μας εμπόδισε στο αρχικό όραμα. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό που θέλουμε να αφηγηθούμε με την ιστορία των δύο αγοριών, είναι αυτό που απλά συμβαίνει στη ζωή» είπε καταληκτικά ο Γιώργος Μπένος.