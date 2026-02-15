MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στη χολή

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Κυριακής (15-02-2026) εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύτηκε από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Οι θεράποντες γιατροί του τραγουδιστή άναψαν το «πράσινο φως» μετά τις τελευταίες εξετάσεις που του έκαναν και πλέον ο καλλιτέχνης αναρρώνει στο σπίτι του. Στόχος του, είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν και να εμφανιστεί μπροστά στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, το εξιτήριο στον ερμηνευτή δόθηκε στις 11.30 το πρωί και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σπίτι του, στα Νότια Προάστια. Παραμένει σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι χαρούμενος που άφησε πίσω τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και συνεχίζει να έχει διαρκώς στο πλευρό του, ορισμένους από τους ανθρώπους που θεωρεί «δικούς του». Άτομα που του συμπαραστέκονται και μοιράζονται τις αγωνίες του.

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026). Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε λίγες ώρες αργότερα και μίλησε μαζί του.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις αιχμηρές δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δεν βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο και οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τρομερό βίντεο από την αποκάλυψη των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή στο Ιβανώφειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στην Αλβανία ο Μ. Χαρακόπουλος – Συνάντηση με πρ. Βουλής και Αρχιεπίσκοπο: Έχει βαθιές ρίζες η ορθόδοξη παράδοση”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο “Ρομπέν των Δασών, η αληθινή ιστορία” από το Θέατρο Κούκλας Redicolo σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 52 λεπτά πριν

Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο κατά την είσοδο στο λιμάνι του Πειραιά

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Αυγά: Πόσα μπορούν να τρώνε την εβδομάδα τα άτομα με καρδιακές παθήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λίντσεϊ Βον: Ανυπομονώ για την στιγμή που θα σταθώ ξανά στην κορυφή του βουνού