Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στη χολή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε το πρωί της Κυριακής (15-02-2026) εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύτηκε από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου. Οι θεράποντες γιατροί του τραγουδιστή άναψαν το «πράσινο φως» μετά τις τελευταίες εξετάσεις που του έκαναν και πλέον ο καλλιτέχνης αναρρώνει στο σπίτι του. Στόχος του, είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν και να εμφανιστεί μπροστά στους θαυμαστές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, το εξιτήριο στον ερμηνευτή δόθηκε στις 11.30 το πρωί και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε σπίτι του, στα Νότια Προάστια. Παραμένει σε καλή ψυχολογική κατάσταση, είναι χαρούμενος που άφησε πίσω τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο και συνεχίζει να έχει διαρκώς στο πλευρό του, ορισμένους από τους ανθρώπους που θεωρεί «δικούς του». Άτομα που του συμπαραστέκονται και μοιράζονται τις αγωνίες του.

Το χειρουργείο στη χολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026). Ο επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται τη φετινή σεζόν, τον επισκέφθηκε λίγες ώρες αργότερα και μίλησε μαζί του.

Ο τραγουδιστής εισήχθη με γρίπη τύπου Α στο ιδιωτικό θεραπευτήριο αλλά μέσα από τις εξετάσεις που του έγιναν, εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, οι οποίες έπρεπε να αφαιρεθούν. Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή.

Όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει επικοινωνήσει με μέλη της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τη μέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, που είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί. Οι σχέσεις τους όπως φαίνεται δεν έχουν αποκατασταθεί. Μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, το περασμένο καλοκαίρι και τις αιχμηρές δηλώσεις του καλλιτέχνη για μέλη της οικογένειάς του, οι τόνοι έπεσαν, αλλά το κλίμα στις σχέσεις του, φαίνεται πως δεν βελτιώθηκε.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν πως τόσο οι αδερφές όσο και οι γονείς του καλλιτέχνη θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή μαζί του, αλλά ακόμα δεν έχουν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, προς αυτή την κατεύθυνση.