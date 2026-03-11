Γιώργος Μαρίνος: “Από το 2021 και μετά είχε άνοια”, αποκαλύπτει η ξαδέρφη του εμβληματικού σόουμαν

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης (10-03-2026) στα 87 του, μετά από επιτυχίες δεκαετιών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα. Όπως ανέφερε ξαδέρφη του σόουμαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο καλλιτέχνης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε άνοια από το 2021 και σταδιακά έχανε την επικοινωνία του. Ήταν η εποχή που περισσότεροι φίλοι, συνεργάτες και συγγενείς, είχαν απομακρυνθεί από κοντά του.

Ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε οίκο ευγηρίας και ήταν ήρεμος. Όπως ανέφερε η ξαδέρφη του, παρά την άνοια, ο καλλιτέχνης θυμόταν στίχους τραγουδιών του, όταν άκουγε τη μουσική. Κομμάτια που ήταν συνυφασμένα με τις μεγάλες επιτυχίες του, στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας που εμφανιζόταν και ήταν ασφυκτικά γεμάτα σε όλες τις εμφανίσεις του.

«Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το “Κάνε μου λιγάκι μμμ” έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια» θυμάται η ξαδέρφη του.

Όσο για την τελευταία τους συνάντηση, δήλωσε: «Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος.

Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος».

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος ζούσε σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Το 2024 μέσω της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε προβληθεί μια φωτογραφία του. «Τον άγγιξα, του μίλησα, γελάσαμε», είπε ο Πάνος Κατσαρίδης φανερά συγκινημένος για αυτή τη συνάντηση.