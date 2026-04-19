Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ηρακλή: Το πάθος του Μπέβερλι και τα σουτ του Ταϊρί

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις και πήρε μεγάλο μπουστ ενόψει του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup (22/04, 19:15) με αντίπαλο τη Μπιλμπάο.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε και κόντρα στον Ηρακλή (72-76) έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και πλέον γνωρίζει ότι… πρέπει να γίνουν πολλά για να χαθεί η τρίτη θέση.

Στο παιχνίδι κόντρα στον «Γηραιό» ο ΠΑΟΚ έδειξε για ακόμα μια φορά, όπως στις περισσότερες αναμετρήσεις του το τελευταίο διάστημα, εικόνα πολύ καλής και δεμένης ομάδας, και πήρε πιο εύκολα από ότι δείχνει το σκορ μια σημαντική νίκη.

Αυτό που ξεχωρίζει στην παρακάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι το πάθος του Πατ Μπέβερλι. Ενός παίκτη που δεν ήταν καν στην αποστολή, όμως ζούσε κάθε δευτερόλεπτο του παιχνιδιού.

Φυσικά, τα τεράστια σουτ του Μπριν Ταϊρί έχουν και αυτά μια ξεχωριστή θέση στην παρακάμερα, όπως και οι πανηγυρισμοί των νικητών μετά τη λήξη του αγώνα.

Δείτε την παρακάμερα:

