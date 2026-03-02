MENOY

Γιάννης Ξανθούλης: Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή “Buongiorno” παραχώρησε ο Γιάννης Ξανθούλης. Ο γνωστός συγγραφέας μίλησε για το νέο του βιβλίο, αλλά και τη Μαρινέλλα.

«Το νέο μου βιβλίο μιλά για δύο αδερφές από την επαρχία που έχουν σαν στόχο να έρθουν στην Αθήνα», είπε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης.

Ο Γιάννης Ξανθούλης είπε στη συνέχεια: «Δεν πίστευα πως η συγγραφή θα με συντηρούσε, η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το βιβλίο “Πεθαμένο λικέρ”. Ο κόσμος πέθαινε από τη ζέστη και εμείς είχαμε ουρές για να αγοράσουν βιβλίο με τίτλο “πεθαμένο”. Γράφω ακόμη με μολύβι, γιατί παράλληλα ζωγραφίζω στις σημειώσεις μου».

Ο Γιάννης Ξανθούλης ανέφερε επίσης: «Έχω γράψει βιογραφία για τη Μαρινέλλα, την είχα γνωρίσει όταν κάναμε ένα σίριαλ. Η κόρη της επέμενε πως ήμουν ο κατάλληλος να γράψω τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα το διάβασε το βιβλίο και πιστεύω της άρεσε.

Έλεγα στη Μαρινέλλα πως δεν μου άρεσε το είδος των τραγουδιών που τραγουδούσε. Η συμβουλή που μου είχε δώσει είναι πως το μυαλό, η καρδιά και το υπογάστρια πρέπει να συνεργάζονται. Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος. Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει».

