Γενέθλια για τον Δημήτρη Λάλο: Νιώθω περισσότερο ευγνώμων από ποτέ για όσα έχω

Περισσότερο ευγνώμων από ποτέ για όσα έχει είπε πως είναι ο Δημήτρης Λάλος, την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο ηθοποιός έκλεισε τα 48 το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του όπου φαίνεται το πρόσωπό του μέσα από ένα ποτήρι κρασιού και, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις ευχές που δέχτηκε.

Ο Δημήτρης Λάλος στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Σήμερα έχω γενέθλια και νιώθω περισσότερο από ποτέ ευγνώμων για όσα έχω, γιατί συνειδητοποιώ πως αυτό το ταξίδι δεν είναι αιώνιο. Να αγαπάτε, να χαίρεστε, να τα σπάτε, να χορεύετε πάνω στη φωτιά γιατί δεύτερη ζωή δεν έχει. Ευχαριστώ για τις ευχές»

