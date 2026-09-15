Ευαγγελία Μουμούρη: Δεν θέλω να δω τη σκηνή μου με την πάστα στο Ριφιφί, την είδα μια φορά και φτάνει

Στον καναπέ του “Στούντιο 4” κάθισε χθες το απόγευμα της Δευτέρας η Ευαγγελία Μουμούρη, σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου “ανέκριναν” τη γνωστή ηθοποιό με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά “Το Ριφιφί” του Σωτήρη Τσαφούλια αλλά και την εκ νέου καλλιτεχνική τους συνάντηση φέτος, αυτή τη φορά στο θεατρικό σανίδι.

«Δεν είχα το άγχος της επιβεβαίωσης, ήμουν οκ με όσα έχω κάνει. Δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει τον κόσμο να με δει διαφορετικά, μέχρι εκείνο το τηλεφώνημα του Σωτήρη. Ο Σωτήρης μου έδωσε την ευκαιρία -χωρίς να το ξέρω ότι το χρειάζομαι- να ξανασυστηθώ. Κι έκανα ένα υπέροχο ταξίδι που μέχρι και σήμερα ο κόσμος το απολαμβάνει», δήλωσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Για μένα, όσο κι αν δεν το πιστεύετε, ήταν η πιο ξεκούραστη σειρά που έχω υπάρξει», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Δεν θέλω να δω τη σκηνή μου με την πάστα στο “Ριφιφί”. Την είδα μία φορά και φτάνει, δεν θέλω άλλο. Θα τη δω κάποια στιγμή πολύ μετά», εξομολογείται η Ευαγγελία Μουμούρη σε άλλο σημείο της συνέντευξης για την πολυσυζητημένη της σκηνή στο φινάλε της σειράς.

«Είναι ένα αληθινό γεγονός, μία γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της από μία αμέλεια της Εθνικής Τράπεζας. Μάζεψε λεφτά όλη η Ελλάδα να δοθούν στην οικογένεια για να πάνε στην Αμερική και δεν εκταμιεύτηκαν ποτέ. Τα λεφτά είναι ακόμα εκεί και η οικογένεια ζει χωρίς το παιδάκι της στη Μυτιλήνη.

Η γυναίκα έστειλε ένα μήνυμα στον Σωτήρη που τον ευχαριστεί που έβγαλε την ιστορία της στη δημοσιότητα. Μας έχει καλέσει να πάμε να τη γνωρίσουμε, δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Κάποια στιγμή θα πάω. […] Κάπως έχουμε συντονιστεί με αυτή την ιστορία και τη σκηνή με την πάστα, τη φάγαμε μαζί. Αφήνω τον χρόνο να περάσει για να κατασταλάξει αυτό μέσα μου», αφηγείται συγκινημένη η Ευαγγελία Μουμούρη.