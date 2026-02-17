Eurovision 2026: Τι δείχνουν οι στοιχηματικές μετά τη νίκη του Ακύλα στον εθνικό τελικό

Σε ένα ασταμάτητο “ράλι” ανόδου έχει επιδοθεί τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα στα γραφεία στοιχημάτων για τη φετινή Eurovision. Ο Ακύλας, μετά τη σαρωτική του νίκη στον Εθνικό Τελικό το βράδυ της Κυριακής (15/2), μειώνει ολοένα περισσότερο τη διαφορά από την πρώτη θέση, ανεβαίνοντας και επίσημα πια στο δεύτερο σκαλί των προγνωστικών.

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα με το σύνολο των στοιχηματικών εταιρειών, η Ελλάδα έχει πλέον προσπεράσει το Ισραήλ, που παραμένει ψηλά παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη το τραγούδι του, και βάζει στόχο την κορυφή, μία ανάσα από την Φινλανδία, που επίσης δεν έχει επιλέξει ακόμα το κομμάτι που θα την εκπροσωπήσει.

Ανοδικές οι τάσεις και για την Antigoni, που φιγουράρει προς το παρόν για την Κύπρο στη 12η θέση με το “Jalla”.

Αξίζει να σημειωθεί πως ξέφρενος είναι και ο ενθουσιασμός των Eurofans από όλο τον πλανήτη με την επιλογή του Ακύλα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Και στα social media της Eurovision, η ανακοίνωση της νίκης του Ακύλα έγινε αποδεκτή με δεκάδες χιλιάδες likes, πολύ περισσότερα από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις άλλων χωρών.

Το “Fertο” κερδίζει συνεχώς έδαφος παρασύροντας τους πάντες στον ρυθμό του, με τη φημολογία γύρω από μία ενδεχόμενη νίκη της χώρας μας να αποκτά πια για πολλούς ισχυρή βάση.

Με τον Φωκά Ευαγγελινό στη Βιέννη η Ελλάδα

Την επιβεβαίωση ότι θα συνεργαστεί με τον Φωκά Ευαγγελινό στην καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία της ελληνικής συμμετοχής στη Βιέννη έκανε ο Ακύλας.

Ο νεαρός τραγουδιστής, στην πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη νίκη του στον Εθνικό Τελικό, μίλησε στο “Στούντιο 4” για τη μεγάλη περίοδο προετοιμασιών που ξεκινά μέχρι τον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου.

«Σίγουρα θα ’μαι με Φωκά. Θα έχω χειλόφωνο εννοείται, είναι πιο safe ηχητικά. Θα προσπαθήσουμε να ‘ναι έκπληξη η σκηνική παρουσία. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουνε στοιχεία και από ‘κει, στοιχεία και από ‘δω, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι surprise, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».