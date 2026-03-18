Eurovision 2026: Νέος νόμος στο Ισραήλ βάζει σε τροχιά αποκλεισμού τη χώρα από τον μουσικό διαγωνισμό

Την ώρα που το Ισραήλ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και η προσοχή της κοινής γνώμης είναι στραμμένη στις επιχειρήσεις σε Λίβανο και Ιράν, μια νομοθετική πρωτοβουλία στο εσωτερικό της χώρας απειλεί να τινάξει στον αέρα τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκτήσει τον έλεγχο των οικονομικών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει θέσει σε συναγερμό την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η στρατηγική παράκαμψης εντός της Κνεσέτ

Η πρόταση νόμου του Αβιχάι Μποαρόν, βουλευτή του Λικούντ, στοχεύει, όπως αναφέρει το Euromix στην κατάργηση της ανεξάρτητης χρηματοδότησης του φορέα Kan. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο προϋπολογισμός της δημόσιας τηλεόρασης δεν θα είναι πλέον σταθερός, αλλά θα καθορίζεται απευθείας από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις, η πρόταση μεταφέρθηκε αιφνιδιαστικά από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Επιτροπή Οικονομικών της Κνεσέτ (του ισραηλινού κοινοβουλίου). Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να παρακαμφθούν οι θεσμικές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί, εκμεταλλευόμενη τη γενικότερη αναταραχή λόγω του πολέμου.

Το «καμπανάκι» της EBU και η απειλή αποβολής

Η αντίδραση της EBU ήταν ακαριαία, καθώς η ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων αποτελεί απαράβατο όρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον νόμο που θα επιτρέψει την τροποποίηση ή ακόμη και την κατάργηση άρθρων του προϋπολογισμού του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια της ισραηλινής κυβέρνησης να αποκτήσει έλεγχο στο Kan», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη τοποθέτησή του.

Εάν ο νόμος ψηφιστεί, το Ισραήλ κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Eurovision, ακολουθώντας την πορεία της Ρωσίας, η οποία αποβλήθηκε όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί της φορείς έγιναν φερέφωνα της κυβέρνησης.

Εκπρόσωποι του Kan έχουν ήδη προειδοποιήσει με επιστολή τους πως η διεξαγωγή τέτοιων συζητήσεων εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων πλήττει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας, στερώντας από τους ειδικούς τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ισότιμα.