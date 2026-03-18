MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Νέος νόμος στο Ισραήλ βάζει σε τροχιά αποκλεισμού τη χώρα από τον μουσικό διαγωνισμό

|
THESTIVAL TEAM

Την ώρα που το Ισραήλ βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και η προσοχή της κοινής γνώμης είναι στραμμένη στις επιχειρήσεις σε Λίβανο και Ιράν, μια νομοθετική πρωτοβουλία στο εσωτερικό της χώρας απειλεί να τινάξει στον αέρα τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκτήσει τον έλεγχο των οικονομικών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχει θέσει σε συναγερμό την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η στρατηγική παράκαμψης εντός της Κνεσέτ

Η πρόταση νόμου του Αβιχάι Μποαρόν, βουλευτή του Λικούντ, στοχεύει, όπως αναφέρει το Euromix στην κατάργηση της ανεξάρτητης χρηματοδότησης του φορέα Kan. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο προϋπολογισμός της δημόσιας τηλεόρασης δεν θα είναι πλέον σταθερός, αλλά θα καθορίζεται απευθείας από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις, η πρόταση μεταφέρθηκε αιφνιδιαστικά από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στην Επιτροπή Οικονομικών της Κνεσέτ (του ισραηλινού κοινοβουλίου). Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια να παρακαμφθούν οι θεσμικές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί, εκμεταλλευόμενη τη γενικότερη αναταραχή λόγω του πολέμου.

Το «καμπανάκι» της EBU και η απειλή αποβολής

Η αντίδραση της EBU ήταν ακαριαία, καθώς η ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων αποτελεί απαράβατο όρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τον νόμο που θα επιτρέψει την τροποποίηση ή ακόμη και την κατάργηση άρθρων του προϋπολογισμού του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια της ισραηλινής κυβέρνησης να αποκτήσει έλεγχο στο Kan», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη τοποθέτησή του.

Εάν ο νόμος ψηφιστεί, το Ισραήλ κινδυνεύει να βρεθεί εκτός Eurovision, ακολουθώντας την πορεία της Ρωσίας, η οποία αποβλήθηκε όταν οι ραδιοτηλεοπτικοί της φορείς έγιναν φερέφωνα της κυβέρνησης.

Εκπρόσωποι του Kan έχουν ήδη προειδοποιήσει με επιστολή τους πως η διεξαγωγή τέτοιων συζητήσεων εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων πλήττει την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ποιότητα της νομοθετικής διαδικασίας, στερώντας από τους ειδικούς τη δυνατότητα να τοποθετηθούν ισότιμα.

Eurovision

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Αγγελική Ηλιάδη για την αποκάλυψη περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: Δεν φοβάμαι πια, νιώθω περήφανη που μίλησα

ΔΕΘ 20 ώρες πριν

Επιχειρηματικές συμφωνίες και αυξημένη διείσδυση σε ξένες αγορές στην 38η Athens International Jewellery Show

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Δυτική Όχθη: Τέσσερις Παλαιστίνιες νεκρές εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Απίστευτο βίντεο με 23χρονο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάνοντας σούζα: Ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών