Ερωτευμένος ξανά ο Σπύρος Μαρτίκας: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος

Ερωτευμένος ξανά είναι ο Σπύρος Μαρτίκας, έναν περίπου χρόνο μετά τον χωρισμό του από την Βρισηίδα Ανδριώτου.

Μάλιστα, το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ο φαρμακοποιός μίλησε στην κάμερα του “Happy Day” και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο και επιβεβαίωσε για πρώτη φορά πως είναι σε σχέση, ενώ αποκάλυψε πως η νέα του σύντροφος είναι αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής.

«Είναι αθλήτρια ενόργανης γυμναστικής, γνωριστήκαμε τυχαία, μέσω κοινών γνωστών. Το θέμα δεν είναι πού γνωριστήκαμε, το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι πολύ καλό στη ζωή του. Η διαφορά ηλικίας είναι ένα απλά αριθμός. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω», είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μαρτίκας, που έχει ανεβάσει και κοινό βίντεο με τη σύντροφό του, που ονομάζεται Βασιλική.

Σε ερώτηση για τη Βρισηίδα Ανδριώτου, ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε: «Η πρώην μου είναι η μεγαλύτερή μου φαν. Μιλάμε, μια χαρά τα λέμε».