Έντι Γαβριηλίδης: Το φόρεμα που φόρεσε η Lady Gaga πουλήθηκε σε δημοπρασία για ένα αστρονομικό ποσό κι έτσι έφτιαξα την εταιρεία μου

Ο Έντι Γαβριηλίδης βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο «Στούντιο 4», όπου μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας και τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας δίπλα σε κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Tom Ford και ο Alexander McQueen.

Παράλληλα, στάθηκε στη στιγμή που αποδείχθηκε κομβική για την πορεία του: τη δημοπράτηση του φορέματος της Lady Gaga, η οποία του έδωσε την αυτοπεποίθηση και την ώθηση να προχωρήσει στη δημιουργία της δικής του εταιρείας.

«Τα πρώτα χρόνια ήταν σκληρά. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω άλλο για τον Tom Ford ή τον Alexander McQueen. Η δουλειά ήταν εξοντωτική. Δουλεύαμε αμέτρητες ώρες. Με έβαζαν να πηγαινοέρχομαι με τρένα Λονδίνο – Παρίσι, κουβαλώντας ρούχα, ράβοντας μέσα στο βαγόνι για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Κάποτε ξύπνησα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Παρίσι και δεν ήξερα καν πού βρίσκομαι. Εκεί είπα: “Αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν συνεχίζω έτσι”. Το επόμενο βήμα ήταν δύσκολο, μου πήρε καιρό να σταθώ ξανά. Ευτυχώς είχα ήδη κάνει τη Lady Gaga», είπε αρχικά ο Έντι Γαβριηλίδης.

Και πρόσθεσε: «Το φόρεμα που φόρεσε τότε πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Beverly Hills για ένα αστρονομικό ποσό. Αυτά τα χρήματα είναι που μου επέτρεψαν να ξεκινήσω την εταιρία μου. Πιο πριν, η Gaga είχε ήδη δει την δουλειά μου. Κάπως βρεθήκαμε σε ένα ασανσέρ, κάπως έπεσε το βλέμμα της πάνω στη συλλογή, και μετά προχώρησαν όλα. Αυτή αποφασίζει τι θα φορέσει. Εκεί ήταν η τύχη, αλλά τύχη συναντάει το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις κάνει».

«Όταν φόρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, με έβαλε για πρώτη φορά στον χάρτη. Και τότε πίστεψα κι εγώ στον εαυτό μου. Την είχα γνωρίσει ήδη από την εποχή του Alexander McQueen, γιατί πήγαινε συχνά για fittings. Με χαιρετούσε κάθε φορά που έμπαινε. Δεν έπαθα σταρ τρακ, αυτό μου είχε φύγει από παιδί, από τότε που είδα την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μελωδία της Ευτυχίας», πρόσθεσε.

Και στη συνέχεια, ο Έντι Γαβριηλίδης: «Όσο για τα ρούχα που βλέπετε στις πρεμιέρες; Όχι, δεν τα πληρώνουν. Κάποτε τα πλήρωναν ή τα αντάλλασσαν. Σήμερα υπάρχει το λεγόμενο organic: απλώς αρέσει σε κάποιον να το φορέσει. Ευτυχώς στη ζωή μου όλα έτσι έχουν γίνει, γιατί τα ποσά είναι πραγματικά αστρονομικά. Τα ρούχα επιστρέφονται, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς. Το συγκεκριμένο φόρεμα το κράτησα, το πούλησα στη δημοπρασία, και έτσι ξεκίνησα την εταιρεία μου. Σήμερα έχω δύο».