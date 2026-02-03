MENOY

Ελένη Φουρέιρα: Θέλω να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση, της στέλνω συνέχεια μηνύματα

Η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση, λέγοντας ότι της στέλνει συνεχώς μηνύματα για να βρεθούν μαζί στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο vidcast του ρυθμού 9.49, και ένα απόσπασμα προβλήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο Happy Day. Εκεί απάντησε σε ερώτηση για μια συνεργασία που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είναι στα σχέδιά της.

Όπως είπε: «Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Τη λατρεύω, της στέλνω συνέχεια μηνύματα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω βρε Άννα. Η Άννα είναι άσ’ το. Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω, αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη».

