Ελένη Ανουσάκη: Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, θα πηγαινοέρχομαι στο νοσοκομείο

Καρδιακή ανεπάρκεια ανακάλυψε πως έχει η Ελένη Ανουσάκη, η οποία εξήγησε πως το επόμενο διάστημα θα χρειάζεται να πηγαινοέρχεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 14 Απριλίου πως έμεινε εφτά ημέρες στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο τόνισε πως δεν την φοβίζει τίποτα και κάνει την προσπάθειά της καθημερινά ώστε να κυλούν όλα ομαλά για την υγεία της.

Η Ελένη Ανουσάκη σημειώσε πως οι γιατροί τρόμαξαν από την αυστηρότητα με την οποία ακολουθούσε τις οδηγίες τους: «Δεν είχα ποτέ καρδιά, είχα καρδιά για να πονάω, καρδιά για να τραγουδάω, καρδιά για να λυπάμαι, καρδιά για να κλαίω. Είχα μια καρδιά μέσα στην ψυχή μου. Αλλά αυτή αρρώστησε. Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια. Κάθισα 7 μέρες στο νοσοκομείο. Τρόμαξαν με την αυστηρότητά μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για μένα από εμένα την ίδια. Και είμαι καλά. Είμαι τώρα στο σπίτι, αλλά θα ξαναπάω. Όπως είπε ο κύριος γιατρός, θα πηγαινοέρχομαι κάθε 10 μέρες να μου κάνει τις εξετάσεις μου», είπε.

Όπως επισήμανε η ηθοποιός, δεν τη φόβισε η περιπέτεια υγείας της: «Δεν φοβάμαι ποτέ. Για να είναι όλα καλά, εγώ κάνω μία πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια να μην κάνω λάθος τα φάρμακα», δήλωσε.