Δημήτρης Σταρόβας: Τείνουμε να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι και προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια

Ο Δημήτρης Σταρόβας κάθισε στον καναπέ της Αθηναΐδας Νέγκα τα μεσάνυχτα της Τρίτης και μίλησε για το σώμα του, το βάρος και την εικόνα που για χρόνια κουβαλούσε, αποκαλύπτοντας πως η «περσόνα» που αγαπούσε το κοινό, πολλές φορές του επέστρεφε ένα βάρος, άλλο ψυχικό.

«Άμα είσαι, όπως έχω ξαναπεί, ο Σταρόβας… σου συγχωρούνται όλα. Δεν το λέω από έπαρση. Ήταν κομμάτι της περσόνας. Ο τύπος ο γλυκός, ο έξω καρδιά, με τα κιλά του, τους μεζέδες του, τα ποτά του. Όμως η αναλογία έχει σημασία», είπε αρχικά και εξήγησε: «Τώρα κάνω τις ατασθαλίες μου, αλλά άλλο μια τυρόπιτα στις δέκα μέρες κι άλλο δύο κάθε μέρα. Δεν είμαι σε δίαιτα, είμαι σε συντήρηση. Θέλω να χάσω άλλα 17 κιλά. Είμαι 117 και θέλω να φτάσω τα 99. Είναι και θέμα σωματότυπου».

«Μου έλεγαν: “Μητσάρα, όπως εσύ!”. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Όχι από έπαρση, αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο έχεις μια ευθύνη στο τι λες και στο τι κάνεις. Ακόμη κι αν επηρεάζεις πέντε ανθρώπους, οφείλεις να προσέχεις. Τείνουμε, μέσω του πολιτικά ορθού, να πείσουμε τους ανθρώπους με περιττά κιλά ότι είναι και προτέρημα, ενώ είναι ασθένεια. Τώρα στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ασθένεια η παχυσαρκία, τον τελευταίο χρόνο», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Το λάθος είναι ότι εστιάζουμε στο εμφανισιακό και όχι στην υγεία. Κι όμως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η υγεία επιβαρύνεται. Όλες οι τιμές ανεβαίνουν. Υπάρχουν και χοντροί 90 χρονών, αλλά είναι η εξαίρεση», κατέληξε.