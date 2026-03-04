MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Έχω παντρευτεί δύο φορές, αλλά θα το έκανα ξανά για χάρη της συντρόφου μου

|
THESTIVAL TEAM

Σε έναν ακόμα γάμο θα προχωρούσε ο Δημήτρης Σταρόβας, καθώς ο ηθοποιός και μουσικός ξεκαθάρισε πως δεν του λείπει η συζυγική ζωή, αφού έχει στο ιστορικό του δύο γάμους. Παρόλα αυτά, για χάρη της αγαπημένης του, της Άννας Σταθάκη, θα επισημοποιούσε τη σχέση τους.

«Θα έκανα το επόμενο βήμα μαζί της και δεν μου λείπει ο γάμος. Παντρεύτηκα δύο φορές και θα το έκανα ξανά ευχαρίστως για χάρη της Άννας», εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Πέρα την προσωπική του ζωή, ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε και για τα επαγγελματικά του, τονίζοντας πως διανύει μία πολύ δημιουργική περίοδο. «Διανύω μία περίοδο δημιουργικότητας και απολαμβάνω τη ζωή. Έχω το προνόμιο να είναι φίλος μου ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι ένας θρύλος. Πάντα ήθελα να φτιάξουμε μία μπάντα με φίλους μουσικούς και να παίξουμε κλασσικά αγαπημένα ροκ. Το καλοκαίρι θα κάνουμε και ένα summer edition».

Δείτε το βίντεο

Δημήτρης Σταρόβας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις στην Κρήτη για κροτίδες και όπλα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ερντογάν σε Ιράν: Προειδοποιούμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο για τα σύνορά μας – Να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά

ΥΓΕΙΑ 17 λεπτά πριν

Παχυσαρκία: H επανάσταση του 2026 με το νέο χάπι GLP-1 και οι θεραπείες που άλλαξαν το τοπίο για πάντα

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο Μακρόν συγκαλεί νέο συμβούλιο ασφαλείας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: Ήταν άδικο αυτό που είπε ο Ιβανίσεβιτς για μένα, εάν είμαι υγιής θα είμαι υποψήφιος για Grand Slam

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Εστάλη το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο – Τι αναφέρει