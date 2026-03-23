MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δήμητρα Κατσαφάδου σε συγκλονιστική εξομολόγηση: Στην επιτυχία έμειναν λίγοι, έφτασα στην άκρη του γκρεμού, η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους “Πρωταγωνιστές” παραχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Η γνωστή επιχειρηματίας ξετύλιξε το κουβάρι της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής, περιγράφοντας πώς ξεκίνησε την ιστορία με τα καλλυντικά, φτάνοντας μέχρι το σημείο να χτίσει τη δική της “αυτοκρατορία”.

«Στο σχολείο διάβαζα πολύ κι έφαγα πολύ bullying για αυτό ότι ήμουν φυτό. Η μαμά μου μού έβαζε πολύ ψηλά τον πήχη. Μια φορά ισοφάρισα με μια συμμαθήτριά μου και δεν μου είπε μπράβο λόγω αυτού. Στα ήθη της Μάνης επιβάλλονται οι πρωτιές. Δεν θα άλλαζα με τίποτα την διαπαιδαγώγηση της μητέρας μου.

Ήθελα να γίνω φιλόλογος, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα γιατί το ήθελε το πατέρας μου που ήταν γιατρός. Δεν πέρασα για πολύ λίγο στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και πέρασα στο Χημικό. Ήθελα να κάνω μια δική μου χημεία. Δεν θέλω να εμπορευματοποιήσω το προϊόν μου, γιατί είναι το παιδί μου. Δεν θέλω να ανοιχτώ έξω», αφηγείται η Δήμητρα Κατσαφάδου στον Σταύρο Θεοδωράκη.

«Στο Μενίδι ξεκίνησαν όλα. Έφτασα στην άκρη του γκρεμού. Ήμουν πολύ μόνη. Εκεί ξεκίνησα τις κρέμες για τις γυναίκες στόμα με στόμα. Μια κυρία μου παρήγγειλε πάρα πολλά κι έβγαλα χρήματα. Εγώ τις πήγαινα στα σπίτια. Αργότερα νοίκιασα κατάστημα στην Αγία Παρασκευή. Εγώ πάω για την υστεροφημία, όχι για τα λεφτά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Στην επιτυχία έμειναν λίγοι άνθρωποι. Οι φίλοι παρέμειναν ελάχιστοι. Ότι αφού δεν μπορώ να σε φτάσω και να γίνω εσύ, δεν μπορώ να σε αγαπήσω τόσο για να μείνω δίπλα σου. Πολλές φορές με έχουν μειώσει ότι είναι άλλος μπροστά. Εγώ δεν έχω οικογένεια με λεφτά. Όποιος θέλει ας έρθει να με γνωρίσει πως είμαι. Έχω περάσει καταθλιπτικές περιόδους, κρίσεις άγχους. Το μηχάνημα ρέταρε, γιατί ήμουν one woman show. Αυτή η αγάπη που βιώνω δεν έχει σύνορα. Και να φύγω αύριο, θα είμαι χορτάτη», εξομολογείται η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Μάλιστα, παραδέχεται: «Η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ, ειδικά σε καλλιτέχνες. Ένας άνθρωπος έχει αυτές τις καλλιτεχνικές πλευρές, έχει και το τίμημα. Στο παρελθόν έχω κάνει αντικαταθλιπτική αγωγή. Η απώλεια του αδελφικού μου φίλου το πυροδότησε».

Τέλος, η Δήμητρα Κατσαφάδου αναφέρθηκε και στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο που χτίζει.

«Λάμπω όταν αναφέρομαι σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να δω την ταμπέλα να γράφει Δήμητρα Κατσαφάδου και ας πεθάνω. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να εξαλειφθεί ο καρκίνος, αλλά επειδή δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να απαλύνουμε τον πόνο. Να μην στοιβάζονται, να είναι ευτυχισμένοι και να κάνουν μια μικρή θεραπεία με τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα που θα τους παρέχουμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αμπελόκηποι: Η στιγμή που μεθυσμένη οδηγός παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα ΙΧ – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κανείς δεν θα σταθεί μόνος απέναντι στην καταιγίδα, μπορούμε την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Γαλλίδα influencer φέρεται να συνελήφθη στο Ντουμπάι – Λίγες μέρες πριν σε βίντεο έλεγε “φοβάμαι” ενώ ακούγονταν εκρήξεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Πρόεδρος Λιβάνου: “Προοίμιο χερσαίας εισβολής” οι ισραηλινές επιθέσεις σε γέφυρες

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για την Πόπη Μαλλιωτάκη – “Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν”

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Η επίσημη ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη