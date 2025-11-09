MENOY

Δήμητρα Κατσαφάδου: “Η μητέρα μου ήταν αυστηρή, με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό”

THESTIVAL TEAM

Η Δήμητρα Κατσαφάδου προχώρησε σε δωρεά ρομποτικού μηχανήματος στο Γ.Ν. Αγία Όλγα, όπου και μίλησε στα εγκαίνια συγκινημένη για την προσφορά της.

«Η μητέρα μου ήταν και είναι αυστηρή γιατί με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό, αλλά δει πειράζει. Μάνα πιστεύω να έχω καταφέρει να σε κάνω λίγο περήφανη πια γιατί ως χημικός κάτι κατάφερα και εγώ…» είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Καρσαφάδου.

«’Εψαξα πάρα πολύ στον εαυτό μου και είδα ότι όλος αυτός ο κόσμος που με έχει πιστέψει πρέπει να του το ανταποδώσω. Είδα βαθιά μέσα μου ότι ήθελα να σώσω αυτό το εσωτερικό παιδί. Όλοι κρύβουμε έναν σωτήρα μέσα μας και ένα πονεμένο παιδί», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Τέλος η γνωστή επιχειρηματίας μοιράστηκε ανοιχτά την επιθυμία της να γίνει μητέρα: «Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι για να μοιράσω την αγάπη σε ένα πλασματάκι ή να υιοθετήσω», είπε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Δήμητρα Κατσαφάδου

