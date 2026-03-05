MENOY

LIFESTYLE

Χρήστος Σπανός: Η σειρά “Άκρως οικογενειακόν” είναι αυτή που με σημάδεψε, με αυτή συστήθηκα στο κοινό

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη παραχώρησε ο Χρήστος Σπανός, με τον ηθοποιό να μιλάει για επαγγελματικά αλλά και προσωπικά θέματα.

«Η σειρά “Άκρως οικογενειακόν” είναι αυτή που με σημάδεψε, διότι με αυτή συστήθηκα στο κοινό. Από εκεί και πέρα έκανα κι άλλες σειρές που είχαν απήχηση στον κόσμο», είπε αρχικά ο ηθοποιός, Χρήστος Σπανός.

«Ο κόσμος με πλησιάζει με πολλή αγάπη και αυτό μου αρέσει και ο τρόπος που εκφράζονται είναι πολύ αγαπησιάρικος. Μου είχε γίνει πρόταση για το YFSF, αλλά δεν θα είμαι γιατί δεν μπορώ να προσαρμοστώ στους χρόνους που απαιτούνται», είπε στη συνέχεια.

Ο Χρήστος Σπανός αναφέρθηκε και στα προσωπικά του λέγοντας ότι: «Η οικογένεια προέκυψε όταν γνώρισα τον άνθρωπό μου. Έγινα ο μπαμπάς που θα ήθελα να έχω. Δεν έχω άγχος για την κόρη μου που ασχολείται με τη μουσική, γιατί το έχει ζήσει. Μέσα από τα social media όλοι έχουν μια γνώμη που δεν φιλτράρεται.

Βλέπω με συμπάθεια τα αρνητικά σχόλια, στεναχωριέμαι με αυτούς που βρήκαν χρόνο να τα γράψουν. Το τραγούδι του Ακύλα είναι πολύ κεφάτο, αρέσει και στο εξωτερικό. Ξεκίνησα την ψυχοθεραπεία όταν έχασα τον πατέρα μου, ήταν κάτι που με κλόνισε».

