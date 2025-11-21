MENOY

Χριστίνα Βραχάλη: Έπαθα κρίση πανικού στο δελτίο ειδήσεων, όταν ανακοίνωσα ότι πέθανε, δεν θα το ξεχάσω

THESTIVAL TEAM

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Χριστίνα Βραχάλη, αυτή την εβδομάδα, όταν συνάντησε την Δάφνη Καραβοκύρη στο podcast που παρουσιάζει η δεύτερη στο Youtube.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική αθλητικογράφος αναφέρθηκε τόσο στις κρίσεις πανικού που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολλάκις μέχρι σήμερα ενώ περιέγραψε την πλέον δύσκολη στιγμή της.

Ειδικότερα, η Χριστίνα Βραχάλη εξομολογήθηκε αρχικά πως “ό,τι καταπιέζεις, σωματοποιείται. Πάθαινα πολύ συχνά κρίσεις πανικού, ασταμάτητα. Έπαθα την πρώτη στα 27 μου, στο δελτίο του ΣΚΑΪ όταν ανακοίνωσα ότι μια συμμαθήτριά μου πέθανε. Δεν θα το ξεχάσω”.

“Η κρίση πανικού είναι συναίσθημα. Το παθαίνουν άνθρωποι που έχουν καταπιεσμένα συναισθήματα. Η ψυχή σκάει. Είναι αυτά τα ξυπνητήρια μας και πρέπει να ακούμε αυτό που μας λένε”.

“Η ψυχή είναι ό,τι έχουμε μαζί με το σώμα μας, πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε απροστάτευτη. Πρέπει να τη φροντίσεις, ρε γαμ…ο. Πόσο θα πνίξουμε τα συναισθήματα μας;” αναρωτήθηκε, εν συνεχεία, η Χριστίνα Βραχάλη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.

Χριστίνα Βραχάλη

