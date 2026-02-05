MENOY

Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη: Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρα μου ήρθε με άσχημο τρόπο, έβγαλα ψυχοσωματικά

THESTIVAL TEAM

Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια της μητέρας της περιέγραψε η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη.

Η ηθοποιός έχασε τη μητέρα της, όταν ήταν 16 ετών, και όπως είπε χρειάστηκαν χρόνια για να συμφιλιωθεί με τον θάνατό της. Η αποδοχή ήρθε δύσκολα και συνοδεύτηκε από ψυχοσωματικά.

Πιο συγκεκριμένα, καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια της μητέρας της και για τη δυσκολία της να αποδεχτεί το γεγονός. «Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρας μου, άργησε. Δεν ξέσπασα, όταν έπρεπε. Έγινε ετεροχρονισμένα και με άσχημο τρόπο. Ήταν πολύ δύσκολο. Έβγαλα ψυχοσωματικά. Έχασα τη μητέρα μου στα 16 μου», εξομολογήθηκε.

Παράλληλα, η ηθοποιός εξήγησε ότι μόλις έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, πήρε την απόφαση να προσθέσει στο ονοματεπώνυμό της και το επίθετό της. «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Πήρα το επίθετό της όταν τη χάσαμε, οπότε ήτανε για συναισθηματικούς λόγους. Και επειδή μου αρέσει κιόλας. Αν ήταν ένα όνομα που δεν μου άρεσε καθόλου, θα έβαζα το συναίσθημα στην άκρη και θα έλεγα ότι δεν θα το βάλω», μοιράστηκε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11:45

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη

