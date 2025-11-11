MENOY

Άρης Τσάπης: Ο Θανάσης από το “Ευτυχισμένοι Μαζί” έγινε για δεύτερη φορά πατέρας

THESTIVAL TEAM

Πατέρας για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης, τον οποίο το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τον ρόλο του «Θανάση» στη σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι μαζί», που προβλήθηκε στις οθόνες μας τις σεζόν 2007-2009.

Ο ίδιος και η αγαπημένη του, Ειρήνη Ξυπνητού, διανύουν εδώ και λίγες ώρες την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους τον δεύτερο γιο τους.

Η αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η σύζυγος του Άρη Τσάπη, Ειρήνη Ξυπνητού, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Στο βίντεο ανέβασε ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της.

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ» έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού, στη λεζάντα του βίντεο, στο οποίο η ίδια είναι στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της.

@eirini_xup Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας μικρέ 🌈🩵🧑‍🧑‍🧒‍🧒 #tsapisfamily ♬ πρωτότυπος ήχος – Chris

Ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Φίλιππο, το 2020, ενώ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο το 2023.

Άρης Τσάπης



