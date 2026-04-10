Άρης Μουγκοπέτρος: Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω – Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα

Σε ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha με τη Μαρία Νικόλτσιου εμφανίστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4), στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τους γονείς για τους κινδύνους από κροτίδες και βεγγαλικά, με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ που προηγήθηκε.

Ο δεξιοτέχνης μουσικός στο κλαρίνο αναφέρθηκε στο προσωπικό του βίωμα, επισημαίνοντας πως, έναν χρόνο μετά, η κατάσταση παραμένει ίδια σε σχέση με τους κινδύνους από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά, όμως ο ίδιος είναι έτοιμος να επιστρέψει.

«Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη των γονέων, λέγοντας: «Σαν γονιός θα πω να μεριμνήσουν καλύτερα για το τι παίρνουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, αν δεν θέλουν να δουν το χέρι των παιδιών τους… γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό», σημείωσε, δείχνοντας τα ακρωτηριασμένα δάχτυλα του.

Κλείνοντας, τόνισε: «Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω. Παίζω όπως έπαιζα και προσπαθώ να παίξω καλύτερα. Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα».