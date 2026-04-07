MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αντώνης Λουδάρος: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο γέλασα από την τρομάρα μου

|
THESTIVAL TEAM

Την αντίδρασή του όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, μοιράστηκε ο Αντώνης Λουδάρος, εξηγώντας πως από τον αιφνιδιασμό του ξέσπασε σε γέλια.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη στιγμή που έμαθε ότι είχε καρκίνο. Παράλληλα, εξήγησε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, στέλνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

Σε άλλο σημείο, ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε ότι αρχικά τρόμαξε με τη διάγνωση και πρόσθεσε ότι ένιωσε καλύτερα, όταν του διασφαλίστηκε ότι η κατάσταση ήταν αντιμετωπίσιμη: «Ήθελα επιτέλους να το πω, γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Ήθελα στους ανθρώπους που δεν προσέχουν, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα, από την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι “ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα”. Όταν το πρωτοακούς το “είναι ένας καρκίνος”, λες “πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται”».

Δείτε το βίντεο

Αντώνης Λουδάρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

