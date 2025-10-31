Άννα Θεοδωρίδη: Το μωρό μας είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» συνάντησε την σύντροφο του Light, Άννα Θεοδωρίδη, λίγο μετά τη γέννηση του γιου τους, με την ίδια να αναφέρει πως η ζωή της έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Light είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που έχουμε κάνει το μωράκι μας και είναι υγιέστατο, είμαστε τέλεια και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια. Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος.

Δεν λέω σε ποιόν μοιάζει, δεν θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light», ανέφερε η Άννα Θεοδωρίδη.

Υπενθυμίζεται πως η Άννα Θεοδωρίδη με τον Light είναι πολλά χρόνια ζευγάρι και πρόσφατα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.