Άννα Παντζέλη: Δούλεψα ως καθαρίστρια, είχα στο μυαλό μου αυτό που μου είπε η μαμά μου “μη γίνω πόρνη και έμπορος ναρκωτικών”

Για την περίοδο που βίωνε οικονομικές δυσκολίες μίλησε η Άννα Παντζέλη, εξηγώντας πως ακόμα και όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη, είχε στο μυαλό της τη συμβουλή της μητέρας της, που ήταν «να μη γίνει πόρνη ή έμπορος ναρκωτικών».

Όπως είπε η ηθοποιός, εργάστηκε ως καθαρίστρια για να ανταπεξέλθει οικονομικά και από εκεί που δεν είχε καμία εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό, κατέληξε να βιοπορίζεται από αυτό. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κρητική καταγωγή της, τις βεντέτες, αλλά και τη σχέση των ανθρώπων στον τόπο της με τα όπλα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Άννα Παντζέλη εξήγησε πώς προέκυψε αυτή η συγκυρία. «Το 2014 δούλεψα ως καθαρίστρια. Είχα στο μυαλό μου μόνο αυτό που μου είχε πει η μαμά μου “μη γίνω πόρνη και έμπορος ναρκωτικών”. Μια φίλη μου ήθελε γυναίκα για το σπίτι και της είπα “θα έρθω εγώ”. Δεν ήμουν συνηθισμένη στο καθάρισμα, αλλά τα έκανα όλα. Προέκυψαν και άλλα σπίτια, στο τέλος δεν προλάβαινα», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της, που μετράει τρεις δεκαετίες. Η ίδια παραδέχτηκε πως δεν είναι εύκολος χαρακτήρας, πράγμα που ίσως ταλαιπωρούσε καμιά φορά τον σύζυγό της. «Με τον άντρα μου κλείνουμε 30 χρόνια γάμου, δεν ήταν όλα εύκολα, γιατί είμαι δύσκολος χαρακτήρας. Άλλος το αποδίδει ότι είμαι Σκορπιός, άλλος ότι είμαι Κρητικιά, άλλος ότι είμαι ηθοποιός, άλλος ότι είμαι ξεροκέφαλη. Παλιά δεν μιλούσα πολύ, τώρα λένε ότι βγήκε από μέσα μου ο Δίδυμος», δήλωσε.

Αναφορικά με την κρητική καταγωγή της, η Άννα Παντζέλη μίλησε για τη συμβουλή που της είχε δώσει ο πατέρας της, σχετικά με τα όπλα. «Δεν υπάρχει οικογένεια κρητική που να μην έχει όπλα. Ο μπαμπάς και ο παππούς μου έλεγαν “το πιστόλι το κρύβεις και δεν το κυκλοφορείς, γιατί άμα το ζωστείς θα δολοφονήσεις”», είπε.

Τέλος, μίλησε για τις βεντέτες. Η ηθοποιός τόνισε πως δεν καταλαβαίνει τον λόγο που πρέπει να έχει όπλο μια οικογένεια, ενώ σημείωσε πως και ο πατέρας της, που είναι παλαιότερης γενιάς, δεν συμφωνεί. «Πατάνε στη βεντέτα, τίποτα δεν είναι οκ αυτά, είναι για να καλύπτουν άλλα πράγματα. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 152 ώρες και δεν μπορούν να πάρουν ένα αμάξι κι έχει μια οικογένεια εφτά αμάξια; Θες να το έχεις; Ένα όπλο του ’40, κειμήλιο; Τώρα να πάρεις καλάσνικοφ, γιατί; Άρα κάτι φοβάσαι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και ούτε ο μπαμπάς μου το καταλάβαινε που είχε γεννηθεί το 1930», σημείωσε.