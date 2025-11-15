MENOY

LIFESTYLE

Άννα Κουρή: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της – “Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε ένα μήνα μετά”

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Κουρή, η οποία συμμετέχει στη σειρά του Mega, «Hotel Elvira», βρέθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

H γνωστή ηθοποιός, μετά από ερώτηση της Σίσσυς Χρηστίδου για το πώς ήταν η χρονιά που φεύγει, αποκάλυψε πως ήταν για εκείνη στενάχωρη, αφού πριν λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή η μητέρα της.

«Ήταν δημιουργική και πολύ στενάχωρη γιατί πέθανε η μαμά μου φέτος. Με ενθάρρυνε για τα γυρίσματα και δεν πρόλαβε να το δει. Νομίζω ότι ήμουν καλή κόρη. Κι εγώ κι η αδερφή μου ήμασταν πολύ κοντά της, πηγαίναμε ταξίδια, βγαίναμε, είχαμε μαζί πολύ κοινωνική ζωή. Ήταν 98 χρονών.

Το φοβερό είναι πως την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο ήταν η τελευταία μέρα των γυρισμάτων, δεν με επιβάρυνε ούτε σε αυτό. Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε ένα μήνα μετά, ενώ έλεγαν πως δε θα ξαναβγεί. Έπαθε εισρόφηση. Ήταν σε καλή κατάσταση, ας πούμε είχαμε κάνει εξετάσεις και ήταν καλύτερες από του άντρα μου», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Κουρή, η οποία ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της.

