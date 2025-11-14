Άννα Κανδύλη: Δεν είμαι σύμφωνη να εμφανίζονται δικηγόροι και αστυνομικοί σε μόνιμη βάση στις εκπομπές

Η Άννα Κανδύλη βρέθηκε καλεσμένη του Κωνσταντίνου Καμέα, τη νύχτα της Πέμπτης, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Status που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Astra Tv. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η δημοσιογράφος με την πολυετή πορεία στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ αναφέρθηκε στ

Ειδικότερα, η Άννα Κανδύλη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στην ουσία οι δικηγόροι και οι αστυνομικοί αντικαθιστούν εμάς στις εκπομπές. Σε μόνιμη βάση, όχι, δεν είμαι σύμφωνη”.

“Το να ζητήσεις σε μια εκπομπή τον δικηγόρο να βγει και να σου πει τη νομική του άποψη, να σου πει τον ισχυρισμό του εντολέα του, το να βγει ο αστυνομικός ή ο πρώην αστυνομικός να σου κάνει μια εκτίμηση, μία ανάλυση λόγω και της εμπειρίας του, ναι. Αλλά το μόνιμο, όχι”.

“Από τη στιγμή που το επικροτεί το κοινό, όμως… Γιατί ακούω πολλές φορές που βρίζουν τον έναν, τον άλλον, το κανάλι, τον παρουσιαστή και μιλάμε για περιπτώσεις που η τηλεθέαση τους είναι υψηλή. Δηλαδή καλό θα είναι να μη βρίζουν και άμα δεν τους αρέσει, να αλλάζουν κανάλι. Όταν, λοιπόν, ο τηλεθεατής επιβραβεύει όλο αυτό με το να το βλέπει και με το να του δίνει τηλεθέαση, λογικό είναι ότι και γίνεται και θα συνεχιστεί” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Άννα Κανδύλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.