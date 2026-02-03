MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βρέθηκαν στην Αλίαρτο τα δύο ανήλικα κορίτσια που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση των δύο ανήλικων κοριτσιών που είχαν εξαφανιστεί από τον Κορυδαλλό.

Όπως έκανε γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», το βράδυ της Τρίτης (3/2), τα δύο κοριτσάκια βρέθηκαν στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», τα δύο ανήλικα κορίτσια αγνοούνταν από τις 3 το μεσημέρι της 2ας Φεβρουαρίου από τον Κορυδαλλό.

H 9χρονη Παναγιώτα Κατσάρη και η Αθανασία Καραχάλιου, 5 ετών βρέθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Συγκεκριμένα οι ανήλικες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλιάρτου Βοιωτίας, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

«”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Παναγιώτα Κατσάρη και την Αθανασία Καραχάλιου και την οικογένειά τους για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Εξαφάνιση Κορυδαλλός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξαρση της γρίπης τον φετινό χειμώνα – Έκκληση των ειδικών για εμβολιασμό έως τον Μάρτιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα: Πληροφορίες για εγκλωβισμένο – Βίντεο

ΧΑΛΑΡΑ 9 ώρες πριν

Γιατί μυρίζουν τα ρούχα μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο;

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυξάνονται τα κρούσματα στους νέους, αλλά 9 στους 10 δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο