“Βόμβα” από το Reuters: Προς απαγόρευση τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η Ελλάδα για την πιθανή απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες χωρών όπως η Ισπανία, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, όπου θεσπίζονται περιορισμοί ηλικίας για τη χρήση social media και επιβάλλεται προσωπική ευθύνη στους επικεφαλής των πλατφορμών για περιεχόμενο μίσους. Η Ισπανία, συγκεκριμένα, σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών, καθιστώντας υπεύθυνους τους επικεφαλής των πλατφορμών.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει στο τραπέζι των κυβερνητικών επιλογών την απαγόρευση χρήσης των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε εκδήλωση με τίτλο «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και «την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης», σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στα social media, αλλά αφορά και τη σχέση των παιδιών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές όχι μόνο μη αποδεκτές αλλά και καταστροφικές;», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταλάβουν ποιος θέτει τους κανόνες και ότι δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα από την ευαλωτότητα των παιδιών μας».