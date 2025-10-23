Τρόμος στον Βόλο: Άνδρας προσπάθησε να αρπάξει δύο 12χρονα παιδιά

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο 12χρονοι στον Βόλο όταν ένας 43χρονος τους επιτέθηκε και προσπάθησε να τους αρπάξει στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο τους.

Η μητέρα του ενός εκ των αγοριών περιέγραψε τη στιγμή που ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, πετάχτηκε από ένα στενό και επιχείρησε να τραβήξει το ένα από τα παιδιά, ενώ προσπάθησε στη συνέχεια να επιτεθεί και στον γιο της.

«Το συμβάν συνέβη στο παιδί μου. Ήταν ο γιος μου και ο φίλος του, και οι δύο 12 χρόνων και αθλητές. Προχωρούσαν για να έρθουν σπίτι μετά το σχολείο, όταν πετάχτηκε από ένα στενό ο άνθρωπος αυτός και τράβηξε το ένα παιδί από την τσάντα και τη μπλούζα. Το παιδί ξέφυγε γιατί εκείνος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει. Μετά πήγε να πιάσει και τον γιο μου, αλλά δεν μπόρεσε γιατί έτρεξε γρήγορα. Και οι δύο άρχισαν να ουρλιάζουν “βοήθεια”, και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας» είπε η μητέρα σύμφωνα με το thenewspaper.gr

Σύμφωνα με την ίδια «η αστυνομία όταν την πήρα τηλέφωνο δεν έκανε τίποτα. Μου είπαν ότι αφού δεν τα χτύπησε, δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μόνο αν κάνω μήνυση κατά αγνώστου. Δεν έστειλαν ούτε περιπολικό. Είπαν ότι επειδή τους καλέσαμε πέντε λεπτά μετά το περιστατικό, δεν μπορούσαν να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω».

Κατά τη μητέρα του ενός εκ των 12χρονων «έχουν γίνει κι άλλα περιστατικά στην περιοχή με τον ίδιο άνθρωπο. Πρέπει να δοθεί μεγάλη διάσταση στο θέμα για να τον μαζέψουν. Είναι ψυχικά άρρωστος και πρέπει να τον πάνε σε ίδρυμα, γιατί καταντάει επικίνδυνος»,

Το περιστατικό έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, με τις Αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει και συλλάβει τον 43χρονο στην οδό Καλμακίου, στο τέρμα της οδού Λαρίσης.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άστεγος και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με κλοπές, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.