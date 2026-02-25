Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τρεις ημέρες πριν από την συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, φορείς και κάτοικοι του δήμου Τεμπών πραγματοποίησαν τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας, στην μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στο μοιραίο τρένο.

Κατά την διάρκεια της τελετής σχημάτισαν με κεριά τη φράση «δεν ξεχνάμε».

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime

Νωρίς σήμερα το πρωί, 20 νέες και νέοι από εννέα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών, αποφάσισαν να ενώσουν τη φωνή και την παρουσία τους με την τοπική κοινωνία σε μια πράξη βαθιάς μνήμης και συμβολισμού.

Στις 10:00 το πρωί μετέβησαν στα Τέμπη, στο σημείο όπου συνέβη η τραγική σύγκρουση των δύο τρένων, για να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί για τα θύματα των Τεμπών.