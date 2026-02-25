MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρισάγιο για τα θύματα των Τεμπών στο σημείο της τραγωδίας – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τρεις ημέρες πριν από την συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, φορείς και κάτοικοι του δήμου Τεμπών πραγματοποίησαν τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας, στην μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στο μοιραίο τρένο.

Κατά την διάρκεια της τελετής σχημάτισαν με κεριά τη φράση «δεν ξεχνάμε».

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Νωρίς σήμερα το πρωί, 20 νέες και νέοι από εννέα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που αυτό το διάστημα φιλοξενούνται στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις των κοινωνικών του δομών, αποφάσισαν να ενώσουν τη φωνή και την παρουσία τους με την τοπική κοινωνία σε μια πράξη βαθιάς μνήμης και συμβολισμού.

Στις 10:00 το πρωί μετέβησαν στα Τέμπη, στο σημείο όπου συνέβη η τραγική σύγκρουση των δύο τρένων, για να φροντίσουν και να καλλωπίσουν τις 57 ελιές που έχουν φυτευτεί εκεί για τα θύματα των Τεμπών.

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη Τρισάγιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο – ντοκουμέντα με τους διαρρήκτες της κάβας οι οποίοι νωρίτερα είχαν εισβάλει σε καφετέρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Πόρισμα ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιώργος Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Αηδονά: Δεν έχουμε αντίρρηση για το δημοψήφισμα, υποστηρίζουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ και θα τη χρηματοδοτήσουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αθήνα: Συνελήφθη οδηγός ταξί για εξαπάτηση πελατών – Είχε βάλει 56 φορές παράνομα διπλή ταρίφα