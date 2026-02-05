MENOY

Τρίκαλα: Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
Οι έρευνες ξεκίνησαν και πάλι στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα μετά τη φονική έκρηξη την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Σήμερα εκκίνησαν και πάλι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στη Βιολάντα καθώς εδώ και αρκετές ημέρες είχαν παγώσει. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες είχαν διακοπεί έως ότου τα επίπεδα του προπανίου που έχουν διαποτίσει το υπέδαφος να είναι σε ασφαλή όρια. Η εταιρία όρισε δικό της πραγματογνώμονα προκειμένου να παρακολουθεί τόσο τις έρευνες όσο και την πορεία της προανάκρισης. «Υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά η επικινδυνότητα αίρεται αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία», είχε δηλώσει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ο τεχνικός πραγματογνώμονας Μιχάλης Χάλαρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr στις έρευνες συμμετέχουν μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στρέψει το βάρος τους στον ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών στοιχείων, των αδειοδοτήσεων και των φακέλων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν πιθανές παραλείψεις και αστοχίες, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη απουσία συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Βιολάντα Τρίκαλα

