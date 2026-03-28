“Το δάγκωναν τα ξαδέρφια του, έπεσε από το καρότσι”: Οι δικαιολογίες της μητέρας του βρέφους στον Πύργο που δεν έπεισαν τους γιατρούς

Τις δικαιολογίες που είπε στους γιατρούς η μητέρα του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση περιέγραψε ο διοικητής του νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης.



Όπως ανέφερε, η μητέρα απέδωσε τα σημάδια στο σώμα του παιδιού σε «παιχνίδι» με άλλα παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι μικρές δαγκωματιές προήλθαν από τα ξαδέρφια του. Για τον τραυματισμό στο πόδι, ισχυρίστηκε ότι οφείλεται σε πτώση από καρότσι.



Ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν κακοποιητική συμπεριφορά, επισημαίνοντας ότι «προφανώς, κακοποιητικά μεγάλωνε το παιδί» και ότι η αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε τυχαία. Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ότι «κάτι περίεργο συνέβαινε», γεγονός που οδήγησε στην άμεση εμπλοκή των Αρχών.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί είχε εκδορές, μικρές δαγκωματιές και κατάγματα, με τις ακτινογραφίες να δείχνουν τουλάχιστον ένα κάταγμα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο Πύργου δεν διαπίστωσαν εγκαύματα.

Το περιστατικό ξεκίνησε την Παρασκευή 13 του μηνός, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με αρχική εικόνα σοβαρής μόλυνσης στα πόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.



Τη Δευτέρα 16 του μηνός, μετά από ειδοποίηση των γιατρών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου και εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οδηγήθηκε και στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος παρέμεινε για περίπου 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.



Με κατάγματα και εγκαύματα στο νοσοκομείο Παίδων το βρέφος

Το κοριτσάκι Ρομά νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Tο βρέφος από την Ηλεία μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Καραμανδάνειο, ωστόσο νοσηλευόταν από την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο του Πύργου. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι τα τραύματα του παιδιού δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την ΕΛΑΣ για το ενδεχόμενο το 10 μηνών παιδί να έχει πέσει θύμα κακοποίησης.



Μετά την ενημέρωση των γιατρών ξεκίνησε έρευνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα του βρέφους είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.



Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος έχει οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα.