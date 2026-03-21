Το Χαμόγελο του Παιδιού: Έρχεται και φέτος το πασχαλινό Smile Bazaar στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με μεγάλη χαρά σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Πασχαλινό Smile Bazaar που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή από τις 29 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2026 στη ΔΕΘ HELEXPO, απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ (Νότια Πύλη), καθημερινά από τις 11:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ.

Σε έναν ευρύχωρο και φιλόξενο χώρο, σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από επώνυμα ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, αξεσουάρ και είδη σπιτιού, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, με εκπτώσεις που αγγίζουν έως και το 70%.

Παράλληλα, στο Smile Bazaar θα βρείτε μοναδικές, χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες και δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές και τους εργαζόμενους των Εθελοντικών Δημιουργικών Εργαστηρίων του Οργανισμού.

Αγαπημένα brands στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχοντας στο Smile Bazaar με τα μοναδικά προϊόντα τους, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα brands που στηρίζουν την συγκεκριμένη δράση του Οργανισμού θα ανακοινωθούν σύντομα.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

