Θλίψη στα Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά 38χρονος αρχιφύλακας και πρώην ποδοσφαιριστής

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τον πρόωρο και ξαφνικό χαμό του 38χρονου αρχιφύλακα Γιώργου Ηλία Νικλήτσα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του στην Ελληνική Αστυνομία.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι Τρικάλων, ενώ η σορός του θα μεταφερθεί στον ναό στις 10:30 π.μ.

Τον πολυαγαπημένο τους αποχαιρετούν η σύζυγός του Κατερίνα Τσίγκα, η κόρη του Ειρήνη, οι γονείς του Ηλίας Νικλήτσας, Δημήτριος Τσίγκας και Αποστολία Μπούτσια, τα αδέλφια του Αλίκη Νικλήτσα και Μάκης Ρέμπελος, Χρήστος Τσίγκας, καθώς και ανίψια, θείοι, ξαδέλφια, φίλοι και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς· σχετικό κυτίο θα υπάρχει στην εκκλησία. Την τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών “Παναγιώτου”.

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και γνωστός και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού, έχοντας αγωνιστεί με τις ομάδες ΑΟ Πρόδρομου, Κεραυνό Βασιλικής, Αρδάνι και ΑΟ Τρίκαλα στη Γ’ Εθνική κατηγορία.